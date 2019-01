Brexit | no della Camera dei Comuni al piano May | 432 voti contro

L'inverno della Brexit sta arrivando. Cosa farà ora May? : Milano. Proteste fuori Westminster, proteste dentro, emendamenti sulla Brexit, interventi, richiami, toni minacciosi, dispetti, promesse irrealizzabili. Il “Brexit day”, il giorno in cui il Parlamento britannico si è preparato per votare, alla sera, l’accordo sul divorzio con l’Unione europea della

Brexit - il giorno della verità : il parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

L’ora della verità a 73 giorni dalla Brexit : C’è bisogno che qualcuno intervenga nel caos politico britannico. In un certo senso è meglio che lo facciano gli elettori, in un modo o nell’altro. Leggi

Brexit - oggi il voto della Camera dei Comuni : Theresa May a rischio : Si decide il destino dell'accordo di Theresa May sulla Brexit con il voto di oggi, martedì 15 gennaio, alla Camera dei Comuni. La ratifica del testo concordato con Bruxelles con una conta dei voti ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Regno Unito - il giorno della verità sul Brexit. La Polonia ricorda il sindaco di Danzica : La Gazeta Wyborcza parla di 'delitto politico', maturato nel 'clima di odio e di ostilità' che segna la politica polacca di oggi. Il sindaco era uno dei politici più popolari del Paese, che si ...

Brexit - oggi è il giorno della decisione del Parlamento. Un’uscita senza accordo? “Disastro economico inimmaginabile” : Uno scenario talmente catastrofico da non poterlo ipotizzare. Così Francesco Lippi, docente di macroeconomia ed economia monetaria alla Luiss di Roma e appena nominato Joint Managing Editor di The Economic Journal, ha commentato l’ipotesi di una Brexit senza accordo. Le conseguenze, non del tutto prevedibili, coinvolgerebbero tutti i settori, dall’economia alla finanza, dalla politica agli aspetti sociali. Con prospettive che, per la Gran ...

Brexit - Londra si è infilata in un vicolo cieco. Gli errori della May minano l'unità del Regno Unito : Ne è uscita azzoppata, con conseguenze che inevitabilmente hanno finito per influenzare la sua capacità di manovra politica, sia in patria che a Bruxelles. Il Dup ha da tempo annunciato che voterà ...

La rabbia dei britannici residenti in Italia : “Prigionieri della Brexit - paura per i diritti” : I 60 mila britannici che vivono in Italia hanno paura di rimanere prigionieri dopo il 29 marzo. Non si sa ancora se il 15 gennaio Westminster ratificherà un’uscita dall’Ue morbida (approvando l’accordo stipulato da May con Bruxelles) o lascerà il Paese nell’incubo di un no deal. Quel che è certo è che migliaia di persone originarie del Regno Unito,...

Brexit - quale impatto della sterlina sui fondi? : La sterlina è diventata fin da subito uno dei principali parametri per poter seguire con attenzione gli impatti della Brexit sull'economia e sulla finanza d'oltre Manica. Ma quali saranno gli effetti della Brexit, e della sterlina, nel settore del fund management britannico? A domandarselo " e a fornirci un'interessante risposta ...

La guerra incivile della Brexit non finirà - e al posto delle feste ci sarà il broncio : Il 7 gennaio andrà in onda su Channel 4, nel Regno Unito, “Brexit: the Uncivil War”, un film su come è stato vinto il referendum del 2016 che ha un titolo perfetto – una guerra incivile – e una storia perfetta: c’è soltanto il trailer (quello di Hbo, che lo trasmetterà negli Stati Uniti il 19 gennai

Brexit - il messaggio di Natale della Regina : 'Superare le divisioni' - : Come anticipato dalla stampa britannica, la sovrana nel tradizionale discorso televisivo lancerà un invito all'unità. "Il messaggio cristiano di pace in terra e buona volontà per tutti è più ...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Brexit - il piano di emergenza della Ue in caso di «no deal» : In mancanza di un voto favorevole da parte di Westminster, tre i settori su cui l'esecutivo comunitario si vuole particolarmente attento: il mondo finanziario, i diritti dei cittadini e il trasporto. ...