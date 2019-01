calcioweb.eu

: '1 sola citta', 1 sola maglia, 1 solo amore', la nuova iniziativa lanciata dal #Bari - CalcioWeb : '1 sola citta', 1 sola maglia, 1 solo amore', la nuova iniziativa lanciata dal #Bari - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #BariCalcio ''1 sola città, 1 sola maglia, 1 solo amore''. - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : #BariCalcio ''1 sola città, 1 sola maglia, 1 solo amore''. - TGR Puglia -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ilsta disputando una stagione incredibile e si avvicina sempre di più alla promozione in Serie C, il nuovo progetto è iniziato alla grande dopo il fallimento. Il club intanto ha lanciato unasocial per celebrare i 111 anni di storia dal titolo “1citta’, 1, 1amore”. L’intenzione è quella di portare al “recupero della memoria biancorossa” è stato chiesto ai tifosi di condividere sulla pagina ufficiale della squadra “nonle foto di cimeli, maglie, foto storiche, ma anche racconti testuali delle partite che non si possono dimenticare o dei campioni che hanno amato di piu'”. Per partecipare basta condividere un post con l’hashtag su Facebook o Instagrama #111e #happyBAday. Unaottima di un club sempre più storico.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...