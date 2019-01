Zenzero | ecco cosa succede se si assume tutti i giorni e chi non dovrebbe consumarlo

meteoweb.eu

: Zenzero: ecco cosa accade se lo mangi ogni giorno - antoniomontuor3 : Zenzero: ecco cosa accade se lo mangi ogni giorno - Amandoit : Broccoli e zenzero: mix saporito e a tutta salute! Ecco una ricetta da provare per questa sera - blogstreetnews : [Fonte: alimentazionesana_info] Zenzero: ecco le sue virtù (e controindicazioni)! (Parte A) -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Lo, originario dell’Estremo Oriente, è un concentrato di principi attivi che lo hanno reso una panacea contro molti mali: è energizzante, depurativo, contrasta reumatismi e atrosi, migliora la digestione, riduce gas e gonfiori, protegge dall’acidità di stomaco e dalla gastrite. Brucia i grassi, è dimagrante, antinfiammatorio e antibatterico, è un ottimo rimedio contro la cellulite, i liquidi in eccesso, funge da antiemetico, per cui viene impiegato contro nausea, vomito e mal d’auto, rafforza il sistema immunitario ed esercita un’azione antitumorale, specie nei casi di cancro a prostata, ovaie, seno, fegato e colon. Inoltre lopreviene i malanni invernali quindi raffreddore, mal di gola, febbre ed influenza, attenua stress e stanchezza, ipertensione e colesterolo cattivo, così come il mal di testa.E’ una pianta erbacea proveniente della famiglia delle ...