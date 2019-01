Tennis – Barazzutti aiuterà Fognini | “gli do una mano in assenza di Davin | Fabio deve

Tennis – Barazzutti elogia il Tennis italiano : “è in buona salute! Fognini da top 10 - Cecchinato può fare l’impresa” : Corrado Barazzutti esalta il livello del tennis italiano , e svela gli obiettivi di Fognini , Cecchinato e Berrettini per un 2019 da protagonisti La fine dell’anno si avvicina e per tutti è tempo di tirare le somme di tutto quello che è accaduto in questo lungo 2018. Anche il capitano dell’Italia, Corrado Barazzutti , ha fatto il punto sulla stagione appena passata nel corso di un’intervista rilasciata al sito della ...

Tennis - che novità per Fabio Fognini : Corrado Barazzutti nel suo staff - l’azzurro pianifica il 2019 : Fabio Fognini non dovrà operarsi alla caviglia destra. Per il momento l’intervento chirurgico è scongiurato, il ligure non dovrà andare sotto i ferri perché la sua situazione fisica sta migliorando. Dunque niente stop per il numero 13 del mondo che si sta godendo un meritato periodo di riposo al termine di una lunga stagione che è stata complessivamente soddisfacente e in cui è rimasto a lungo in corsa per l’accesso alle ATP Finals ...