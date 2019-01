Sampdoria | Praet | ' Accordi precisi per il futuro | a Genova mi sento a casa'

Serie A Sampdoria - Praet : «Qui mi sento a casa» : GENOVA - Dennis Praet , centrocampista belga della Sampdoria , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero 10 blucerchiato: " Qui alla Samp mi sento a casa, sono felice e voglio continuare qui. A fine stagione non ancora non so - ammette il fantasista - , ma ora dico che ...

Sampdoria - fedeltà Praet : 'Voglio rimanere qua' : Grande soddisfazione traspare anche dalle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista classe 1994 a Sky Sport. Praet, che recentemente ha indossato anche la fascia di capitano, ha infatti giurato ...

Praet-Sampdoria - rinnovo fino al 2021. E non c'è più la clausola : Ancora insieme. Il centrocampista belga Dennis Praet rinnova ufficialmente con la Sampdoria. È il club ligure ad annunciare il prolungamento con il suo gioiello fino al 2021, un anno in più rispetto ...

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale il rinnovo di Praet : GENOVA - In casa Sampdoria si festeggia il rinnovo di contratto di Dennis Praet . Il talentuoso centrocampista belga, arrivato sotto la Lanterna due estati fa e a quota 80 presenze con la squadra ...

Sampdoria - Dennis Praet rinnova con i blucerchiati : il comunicato : Sampdoria, Dennis Praet ha rinnovato il proprio accordo con il club blucerchiato del presidente Massimo Ferrero “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Praet. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 80 presenze e 2 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021“. ...