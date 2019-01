La Supercoppa nel gioiello di Gedda | si gioca al King Abdullah Stadium

Coni - Giovanni Malagò tuona sulla Supercoppa : “quanta ipocrisia nel mondo del calcio” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato delle discussioni nate attorno alla disputa della Supercoppa italiana in quel di Gedda “Sul caso della Supercoppa c’è il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante persone“. E’ l’opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla Supercoppa italiana che si giocherà il 16 gennaio a Gedda in uno stadio dove le donne potranno accedere ma non ...