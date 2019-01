Incidente aereo in Iran | un Boeing 707 si è schiantato nell’aeroporto di Karaj

Messico - Incidente aereo alla vigilia di natale : muore la governatrice di Puebla - Martha Erika Alonso : Molti dei suoi membri si ispirano alla dottrina della Chiesa cattolica nell'azione politica. 'Possano riposare in pace il Pan è in lutto', ha twittato il presidente del partito Marko Cortes . Lamento ...

L’Incidente aereo di Punta Raisi - quarant’anni fa : Poco dopo la mezzanotte un aereo diretto all'aeroporto di Palermo finì in mare: c'erano a bordo 129 persone, 108 delle quali morirono

Incidente in Messico : aereo si schianta su una casa - 4 morti : Grave Incidente in Messico: a Culiacan (Sinaloa) un piccolo aereo di linea si è schiantato su una casa. Secondo i media locali vi sarebbero 4 vittime e 2 feriti (entrambi bambini). Il velivolo, della compagnia Aerocalafia, che collega Culiacan a Durango, La Paz e Los Cabos, si è abbattuto sull’edificio per cause non ancora accertate. L'articolo Incidente in Messico: aereo si schianta su una casa, 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Lui muore poco prima delle nozze in un Incidente aereo : lei posa con l’abito da sposa : Intan Syari e Rio Nanda Pratama avrebbero dovuto sposarsi l’11 novembre. Ma lui è morto il 29 ottobre precipitando nel mare dell’Indonesia con l’aereo che avrebbe dovuto riportarlo a casa. La giovane ha raccontato la promessa fatta al compagno e perché si è fatta fotografare da sola in abito da sposa.Continua a leggere

“Ragazzi - che paura”. Incidente in aereo - l’amatissimo rapper riprende tutto. Il video di quei drammatici momenti : Per un attimo si è pensato al peggio, poi la paura è rientrata. Attimi di terrore per i passeggeri di un volo diretto a Napoli: un piccolo Incidente col camion delle verdure che ha urtato l’ala del velivolo fermo all’interno dell’aeroporto di Milano Linate. Il caso ha voluto che sul volo ci fosse anche Ghali, giovane rapper italiano. Il volo aereo, stando a quanto riportano i media locali, sarebbe Az1293 di Alitalia. Si tratta di un aereo in ...

Linate - furgone urta un aereo diretto a Napoli : evacuati i 73 passeggeri. Il rapper Ghali a bordo riprende l’Incidente : Un furgone ha urtato l’ala di un aereo in partenza dall’aeroporto di Linate e diretto a Napoli. Secondo l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, si tratta di un’autocisterna di carburante. I 73 passeggeri sono stati fatti scendere. Unico ferito, il conducente del mezzo. Il rapper Ghali, che ha in programma un concerto nella città partenopea, ha filmato la scena dal finestrino del ...