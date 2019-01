Grande Fratello | Ilary Blasi ai ferri corti con Mediaset | l' indiscrezione che fa tremare

Jane Alexander - problemi col sonno dopo il Grande Fratello Vip : la confessione : Jane Alexander e il sonno: un rapporto non proprio facile dopo il Gf Vip Non ha un ottimo rapporto col sonno Jane Alexander. Più di una volta, da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato di non dormire mai abbastanza e che è un evento piuttosto raro svegliarsi riposata, per lei. […] L'articolo Jane Alexander, problemi col sonno dopo il Grande Fratello Vip: la confessione proviene da Gossip e Tv.

Ilary Blasi ai ferri corti con Mediaset? “Non vede di buon occhio la messa in onda del Grande Fratello Vip” : Ilary Blasi non segnerà il 2018 nella sua agenda come il miglior anno della sua carriera. Prima le prove auditel deludenti di Balalaika, lo show dedicato ai Mondiali di Russia, e del Music Summer Festival in prima serata su Canale 5. Poi l’addio a Le Iene, la lite in diretta tv con Fabrizio Corona e l’edizione deludente del Grande Fratello Vip. Il reality non ha creato dinamiche interessanti, è finito nel mirino della critica ma ...

Grande Fratello 2019 - la Marchesa d'Aragona opinionista? La soffiata di Alfonso Signorini : Se la saudade colpisce i turisti che tornano a casa dal Brasile e il mal d'Africa coloro anche rientrano da un viaggio nel continente nero, toccherà che qualcuno coni un termine ad hoc per quelle celebrità che, venute in contatto con la macchina del Grande Fratello, ne rimangono intrappolate.Nell'ultima puntata di CR4 - La Repubblica delle Donne Alfonso Signorini, opinionista della versione vip del reality di Canale 5, ha rivelato al collega ...

Ilary Blasi non rifarà il Grande Fratello per via di Barbara D’Urso? : Grande Fratello con Barbara D’Urso: Ilary Blasi lascia Mediaset? Inizio d’anno un po’ problematico per tutte le reti televisive. Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, Ilary Blasi starebbe pensando di lasciare Mediaset. Pare che alla conduttrice non sia andata giù la decisione dell’azienda di mandare in onda, per il secondo anno consecutivo, la nuova edizione classica del Grande Fratello con Barbara D’Urso. ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo su Natalia Bush : ‘Siamo solo amici’ : “L’unica creatura che può davvero entrare nel mio letto è Arturo”. Walter Nudo commenta così le voci che lo vorrebbero sentimentalmente legato a Natalia Bush. La voce si è diffusa quando il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che vedono il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 insieme alla modella e attrice nelle acque di Capri. Per questo motivo ora Walter ha deciso di spiegare tutta la verità ai follower. Walter ...

Lory Del Santo a CR4 : nuovo look dopo il Grande Fratello Vip : Lory Del Santo extension capelli: il nuovo look a CR4-La Repubblica Delle Donne Anno nuovo, look nuovo per Lory Del Santo. La soubrette ha sfoggiato una nuova chioma a CR4-La Repubblica delle Donne dove è diventata opinionista dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello Vip. Capelli lunghissimi e riga al centro, così si è presentata […] L'articolo Lory Del Santo a CR4: nuovo look dopo il Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Filippo Nardi e il Grande Fratello : «Mi piacerebbe tornare per riscattarmi dall?immagine di violento e psicopatico» : ?Il Grande Fratello mio fu interrotto dopo una famosa scena per la quale non scendiamo nei dettagli. Il mio percorso durante l?Isola dei Famosi è passato invece dalle nomination e...

Filippo Nardi : "Vorrei tornare al Grande Fratello. Isola dei Famosi? Ci starei anche sei mesi" : In questo momento Filippo Nardi è il conduttore di #SarannoIsolani, una sorta di prequel dell'Isola dei Famosi nel quale un personaggio non vip ha la possibilità di approdare nel reality dei celebri naufraghi.Filippo Nardi nel suo curriculum vanta sia L'Isola dei Famosi che il Grande Fratello. Ecco cosa ha dichiarato a Novella 2000 sul primo reality: Per l’Isola ho fatto il provino due volte, una volta tre anni fa e l’altra un anno fa ...

Walter Nudo a Pomeriggio 5 / Il rapporto con Céline Mambour e le novità dopo il Grande Fratello Vip : Walter Nudo ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. L'attore parlerà del rapporto con Céline Mambour? Ecco le novità dopo il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip : Benedetta Mazza e Stefano Sala in vacanza insieme sulla neve. Clicca per saperne di più : Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno trascorrendo una vacanza insieme sulla neve. I due ex gieffini vip postano entrambi foto e stories del loro soggiorno ma è l’amico comune Tommaso Zorzi a mostrarli allo... L'articolo Grande Fratello Vip: Benedetta Mazza e Stefano Sala in vacanza insieme sulla neve. Clicca per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Floriana Secondi del Grande Fratello - derubata a Capodanno : 'Non me lo meritavo' : Ricordate Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello? Spesso ospite in tv su varie trasmissioni soprattutto pomeridiane, Floriana ha vissuto una grave disavventura in questi ...

