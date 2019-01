Gli adolescenti necessitano di dormire un' ora in più Spostiamo l' orario d' ingresso

FiGli adolescenti - come evitare il conflitto : Il corpo che cambia, i primi amori e la voglia di libertà: l’adolescenza è un momento delicato nella vita dei Figli, ma anche dei genitori che sono costretti ad affrontare qualcosa a cui non erano preparati. Da un momento all’altro mamma e papà si ritrovano di fronte un adulto, che pretende i propri spazi, che si infuria quando non si sente rispettato e che non considera più i genitori come degli eroi. L’adolescenza è per tutti ...

«Butta quella sigaretta!» : i consigli degli esperti per convincere Gli adolescenti a smettere di fumare : ... coraggio e sfida, che dà l'illusione di tagliare i ponti con l'infanzia per poter entrare nel mondo dei grandi sottolinea Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo all'...

Per i regali il 70% deGli adolescenti preferisce il negozio : Il 70% della generazione Z sostiene che sia meglio fare i regali di Natale girando per negozi, piuttosto che online : incredibile per la generazione nativa digitale per definizione! Allo stesso tempo ...

USA : tra Gli adolescenti cala l’uso di molte droghe - grande preoccupazione per l’esplosione delle sigarette elettroniche : Nel 2018 il doppio degli studenti delle scuole superiori ha utilizzato sigarette elettroniche a base di nicotina rispetto al 2017, un salto senza precedenti in un ampio sondaggio annuale sulle abitudini legate al fumo, all’alcol e all’utilizzo di droghe tra gli adolescenti. È stato il più grande aumento in un solo anno nei 44 anni di storia del sondaggio, che ha superato di gran lunga l’aumento nel consumo di marijuana degli anni ’70. Il ...

Morti al concerto di Sfera Ebbasta - chi è il 're del trap' amatissimo daGli adolescenti : Il 26enne di Cinisello Balsamo è considerato il fenomeno musicale del momento. Il suo ultimo album "Rockstar" è doppio disco di platino dalla FIMI

Aids - che cosa sanno Gli adolescenti? : Oltre tremila nuove diagnosi d’infezione nel 2017. L’età media è di 39 anni per i maschi e di 34 per le femmine. In Italia il virus dell’Hiv esiste ma non se ne parla abbastanza. Soprattutto tra i più giovani che molto spesso hanno un’idea di questo virus ferma ancora a quella che si aveva tra gli anni ’80 e ’90. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, che si celebra il 1 dicembre, ne ...

Sesso : per l’85% deGli adolescenti l’igiene dopo il rapporto è efficace contro le malattie : adolescenti italiani poco preparati in tema di malattie sessualmente trasmissibili (Mst) e di come fare per prevenirle: l’84,9% ritiene che sia efficace una igiene accurata dopo un rapporto; il 58,7% ritiene che un qualunque metodo anticoncezionale sia efficace per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili; il 94,8% è generalmente consapevole che il preservativo è uno strumento generalmente efficace per proteggersi, ma pochi sanno ...