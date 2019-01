F1 | senza Fernando Alonso si attende un calo di interesse del 40% in Spagna

oasport

: RT @OA_Sport: Fernando #Alonso saluta la #F1 e ben il 40% dei suoi connazionali ha ammesso che smetterà di seguire la massima categoria del… - filippo898 : RT @OA_Sport: Fernando #Alonso saluta la #F1 e ben il 40% dei suoi connazionali ha ammesso che smetterà di seguire la massima categoria del… - OA_Sport : Fernando #Alonso saluta la #F1 e ben il 40% dei suoi connazionali ha ammesso che smetterà di seguire la massima cat… - stellamarina2 : @rtl1025 si possono avere notizie del grande Proce? La giornata senza la sua voce non è la stessa! Ridateci Fernando -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) No? No party, almeno per quanto riguarda la. Il sondaggio realizzato dall’edizione online di Marca, infatti, parla chiaro. Ben il 40% degli interpellati ha ammesso che non seguirà più la Formula Uno con lo stessonella prossima annata. Un dato eclatante, certo, ma non sorprendente. La Nazione iberica, infatti, non vanta una tradizione incredibile nella massima categoria del motorsport, come potrebbe essere per quel che riguarda Italia, Germania o Inghilterra. Fu proprio, a suon di risultati, a far crescere l’per la F1 in un Paese che, solitamente, è nettamente più interessato alle due ruote (e che ormai ha solamente Carlos Sainz da supportare). E questo 40% in meno di bacino di ascolto lo ribadisce. Solamente il 51% degli appassionati spagnoli, infatti, ha ammesso che continuerà a seguire la F1 con lo stesso ...