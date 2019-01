Barbara D' Urso incidente mentre faceva training | ' Mi ha portato via un pezzo di gamba'

Domenica In : Mara Venier al 20% di share senza Barbara D’Urso : Mara Venier sfiora il 20% di share: quasi 3 milioni e mezzo di spettatori per Domenica In Mara Venier asfalta ancora una volta Mediaset. Domenica In ha sfiorato il 20% di share, vincendo la battaglia degli ascolti contro le Soap di Canale 5. Dopo una pausa natalizia e le puntate registrate in largo anticipo, quella del 13 gennaio è stata la prima puntata dell’anno in diretta del contenitore del dì festivo di Rai1. Come rivelano gli ascolti ...

La Dottoressa Giò - flop di ascolti per Barbara D’Urso. Lei poco credibile o per dirla Renè Ferretti : “Cagna maledetta” : Una domenica bestiale per Barbara D’Urso che alle dieci in punto ha ricevuto un verdetto amaro: 3.046.000 telespettatori e il 12,63% di share. Un flop, per molti aspetti clamoroso, per il ritorno de “La Dottoressa Giò“, considerando anche l’assenza di concorrenza nel target di riferimento della serie. Prendendo in considerazione il fortissimo battage pubblicitario che ha preceduto la messa in onda e l’assenza di ...

Barbara D’Urso - ascolti sottotono : Dottoressa Giò e Domenica Live al 12% : Dottoressa Giò con Barbara D’Urso: riassunto e ascolti della prima puntata È stata la Domenica di Barbara D’Urso quella del 13 gennaio 2019. Tumefatta a bordo di una strada, dopo essere stata investita da una macchina, Giorgia Basile, incosciente tra le braccia dell’amica Sandra non ha saputo tirare fuori alcuna parola e il racconto di quanto l’ha travolta lo ha affidato a un flashback. A riportare in televisione La ...

La prima volta - il drammatico lunedì di Cristina Parodi : senza Barbara D'Urso - finisce così : Anno nuovo, vecchi patemi. Si parla di Cristina Parodi e de La prima volta , la trasmissione che conduce su Rai 1 in seguito alla Domenica In di Mara Venier . Si parla di ascolti. Nella giornata di ...

Domenica Live - Barbara D'Urso rischia la pelle : il gesto di Cristopher Lambert - conseguenze tragiche : Tra gli ospiti di Domenica Live, il programma tornato su Canale 5 sotto la sapiente conduzione di Barabra D'Urso, anche Cristopher Lambert, protagonista proprio insieme a Carmelita della nuova stagione della Dottoressa Giò. Dunque, i due hanno parlato dell'incidente che la D'Urso ha avuto sul set de

Ne La Dottoressa Giò Barbara d’Urso e la Basile si fondono tra trash e “faccette” : i temi unico punto di forza? : Un'operazione nostalgia di sicuro successo in termini di ascolti, questo è quello che è la terza stagione de La Dottoressa Giò. Gli occhi di tutti ieri sera erano puntati sulla prima puntata del terzo capitolo della fiction ritornando indietro di 20 anni quando Barbara d'Urso era solo un'attrice e la sua Giorgia Basile era credibile. Ieri sera le cose non sono andate così e, sarà per via dei temi trattati o per le famose "faccette" della ...

Replica La Dottoressa Giò prima puntata : dove rivedere la fiction con Barbara d’Urso : Replica prima puntata La Dottoressa Giò di domenica 13 gennaio 2019 Con la Replica della prima puntata de La Dottoressa Giò, scoprirete precisamente come è iniziata questa attesissima terza stagione della fiction. La puntata è iniziata subito con un grande mistero: Giorgia Basile viene investita da una macchina, ma non capirà chi si sia spinto […] L'articolo Replica La Dottoressa Giò prima puntata: dove rivedere la fiction con Barbara ...

ELEONORA D'URSO/ Sorella di Barbara : lontane per un periodo dopo le dichiarazioni di lei - La Dottoressa Giò - : Nella nuova serie de La Dottoressa Giò ci sarà anche ELEONORA D'URSO, la Sorella di Barbara D'URSO, che interpreterà il ruolo di Chiara

LA DOTTORESSA GIO' 3 - Barbara D'URSO/ Diretta e anticipazioni : l'impresa eroica della Basile - Prima puntata - : La DOTTORESSA Giò anticipazioni e Diretta: oggi 13 gennaio, su canale 5, torna con nuove storie la ginecologa Basile interpretata da BARBARA D'URSO.

Dottoressa Giò : Barbara d'Urso cambia colore di capelli quando viene investita (VIDEO) : Dottoressa Giò, diretta prima puntata: gli specializzandi Giò torna al lavoro dopo essere stata assolta dall'accusa di inadempienza prosegui la letturaDottoressa Giò: Barbara d'Urso cambia colore di capelli quando viene investita (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 13 gennaio 2019 22:15.

La dottoressa Giò 3 - Barbara D'Urso/ Diretta e anticipazioni - la conduttrice : "Non vedevo l'ora" - Prima puntata - : La dottoressa Giò anticipazioni e Diretta: oggi 13 gennaio, su canale 5, torna con nuove storie la ginecologa Basile interpretata da Barbara D'Urso.

Barbara d’Urso - è gaffe a Domenica Live (con tanto di pernacchia) : cos’è successo : Domenica Live, la gaffe di Barbara d’Urso non passa inosservata Oggi a Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato Annalisa Minetti per darle modo di rispondere agli hater. La cantante in realtà era in collegamento dalla chiesa dove si stava svolgendo il battesimo della figlia. Anche la bambina è stata decisamente protagonista della puntata! Ma cosa è […] L'articolo Barbara d’Urso, è gaffe a Domenica Live (con tanto di ...

Eleonora D'Urso/ Prima volta sul set con la sorella Barbara : 'è un'attrice bravissima' - La Dottoressa Giò - : Nella nuova serie de La Dottoressa Giò ci sarà anche Eleonora D'Urso, la sorella di Barbara D'Urso, che interpreterà il ruolo di Chiara