Australian Open 2019 oggi 15 gennaio | orari e ordine di gioco delle partite Programma

Australian Open 2019 - gli italiani in campo oggi (15 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Quattro italiani scenderanno in campo nella seconda giornata degli Australian Open 2019, che hanno già visto tre nostri portacolori staccare il pass per il secondo. Sulla 1573 Arena (l’attuale nome del Court 2, per ragioni di sponsor) Fabio Fognini comincerà il suo torneo all’una, confrontandosi con Jaume Munar, spagnolo per cui Rafael Nadal ha spesso avuto un occhio di riguardo. Sul Court 10, invece, Luca Vanni è atteso dal ...

Australian Open – Kvitova - quanta sicurezza : “Serena Williams? Può vincere Slam - ma non la temo” : Petra Kvitova ha ammesso di non provare alcuna paura nell’affrontare Serena Williams, dichiarando però che la tennista americana è sempre favorita negli Slam Petra Kvitova ha iniziato il suo 2019 nel migliore dei modi. La tennista ceca ha vinto il torneo di Sydney, presentandosi agli Australian Open con grande fiducia. Intervistata dalla CNN, l’ex campionessa di Wimbledon ha spiegato di avere ottime sensazioni per lo Slam ...

Wozniacki - la freddezza della campionessa : “vittoria Australian Open? Non mi ha cambiato la vita - la mia carriera continua” : Caroline Wozniacki ha risposto con sincerità alla domanda su quanto il successo agli Australian Open 2018 abbia influito sulla sua carriera: la tennista danese ha parlato da… ‘campionessa’ Una vita ad inseguire un successo Slam che sembrava non arrivare mai. Spesso vicinissima, ma senza fare quel passettino in più che divide una campionessa da una buona giocatrice. La vittoria di uno Slam per Caroline Wozniacki sembrava ...

Australian Open - Avanza Seppi : Andreas Seppi Avanza al secondo turno degli Australian Open 2019 dopo aver battuto al primo l`americano Johnson in quattro set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 6-3. Un match molto ben giocato dall`altoatesino, che ha sofferto solo in alcune occasioni, subendo peraltro un break decisivo all`ultimo punto nel set perso, ma che è riuscito a esprimere un buon tennis e ad avere la meglio dell`avversario. Adesso al turno successivo affronterà Thompson. ...

Australian Open 2019 - l’Italia cala le teste di serie. Fognini - Cecchinato e Giorgi : tocca a voi! Vanni per l’impresa : Seconda giornata degli Australian Open e altri quattro azzurri sono pronti a scendere in campo: dopo il primo bilancio odierno, che ha visto tre italiani avanzare, si spera che anche domani il bilancio possa essere altrettanto positivo, se non perfetto. Ecco gli incontri degli italiani. Fabio Fognini (Italia, 12) c. Jaume Munar (Spagna) Munar è uno dei tennisti emergenti della scuola iberica, è classe 1997 ed è numero 79 al mondo. Appare però ...

Australian Open 2019 : gli esordi di Novak Djokovic e Serena Williams - le paure di Halep e la prima di Fognini : Seconda giornata a Melbourne (Australia), quella che ci accingiamo a vivere, per questi Australian Open 2019 e l’interesse è sempre altissimo. Dopo gli esordi dello spagnolo Rafael Nadal e dello svizzero Roger Federer, sarà il giorno del serbo Novak Djokovic e della statunitense Serena Williams. Nole, a caccia del settimo sigillo down under, se la vedrà contro l’americano Mitchell Krueger, proveniente dalle qualificazioni. Un match, ...

Australian Open - premi in crescita : 39 milioni per l’edizione 2019 : Il montepremi è cresciuto del 14% e la manifestazione di Melbourne punta a raggiungere il giro d'affari degli US Open, i re del business. L'articolo Australian Open, premi in crescita: 39 milioni per l’edizione 2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Australian Open 2019 : nel giorno di Murray le sorprese sono poche tra uomini e donne. I buoni segnali degli italiani : Un po’ tutta la prima giornata degli Australian Open 2019 è stata contrassegnata da un filo conduttore: quella che potrebbe essere l’ultima partita di Andy Murray su un campo da tennis, e in ogni caso lo è in territorio Australiano. Lo scozzese ha tirato fuori un’altra battaglia delle sue contro Roberto Bautista Agut, rimontando due set allo spagnolo prima di soccombere dopo quattro ore. La voglia con cui non s’è arreso ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Sharapova in carrozza - bene Wozniacki e Kerber - fuori Ostapenko e Goerges : Giorno di esordi in quel di Melbourne per la prima giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Le temperature in Australia sono piuttosto alte e giocatori e giocatrici devono affrontare anche questa variabile non certo trascurabile per la massimizzazione della propria prestazione. Nel tabellone femminile un day-1 in cui sono state tante le conferme ma anche alcune sorprese non sono mancate. Sharapova, Kerber Wozniacki PASSEGGIANO – ...

Australian Open - Murray fuori al debutto : 'Non è detto che sia la mia ultima partita...' : "Non so se questa sarà la mia ultima partita: se lo è stata, è stata fantastica. Io so di poter dare ancora molto a questo sport , anche a costo di operarmi nuovamente senza aver garanzie. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno manifestato grande affetto". Così si è congedato Andy Murray dal pubblico di Melbourne , ...

VIDEO Federer-Istomin Australian Open 2019 - highlights e sintesi della partita. Debutto agevole per Re Roger : 6-3 6-4 6-3, pratica sbrigata senza nessun problema. Il campione degli Australian Open apre benissimo il suo cammino a Melbourne: Debutto agevole per Roger Federer che batte in tre set rapidi l’uzbeko Denis Istomin. Andiamo a rivivere gli highlights e la sintesi della partita di Re Roger: a caccia di un nuovo spettacolare trionfo. Australian Open 2019 Federer-Istomin gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO Murray-Bautista Australian Open 2019 - gli highlights e la sintesi della partita. Lotta commovente del britannico : Una delle ultime (forse proprio l’ultima) grandi battaglie di Andy Murray. Nel primo turno degli Australian Open 2019 il britannico ha provato in tutti i modi a far emozionare il pubblico, in una Lotta estrema contro il fortissimo spagnolo Roberto Bautista Agut: dopo aver annunciato il ritiro il due volte campione di Wimbledon ha onorato comunque l’impegno, restando in campo per più di quattro ore ed uscendo sconfitto con ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : buona la prima per Federer e Nadal - l’uscita di scena di Murray - fuori Isner : La prima giornata del tabellone maschile degli Australian Open è andata in archivio e le emozioni non sono mancate. Sul cemento di Melbourne i migliori interpreti dello sport con racchetta e pallina si sono esibiti in cerca del risultato pieno. Nadal E Federer OK – Era il giorno dell’esordio dei due monumenti della disciplina: Rafael Nadal (n.2 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo). Le attese non sono state deluse e i due ...

Australian Open - Murray ko al 5° set contro Bautista Agut : Tre vittorie e una sconfitta: questo il bilancio azzurro nella prima giornata caldissima degli Australian Open in corso sul cemento a Melbourne con temperature ben oltre i 30 gradi. Hanno vinto ...