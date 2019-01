A Loeb la 6ª tappa della Dakar

Dakar - Tappa 6 - Loeb protagonista - Al-Attiyah allunga nella generale : Dopo aver osservato una giornata di riposo, la Dakar è tornata in azione oggi con la sesta delle dieci tappe in programma, la Arequipa - San Juan de Marcona. Un trasferimento di 502 e una speciale di 336 chilometri hanno visto primeggiare nuovamente la Peugeot 3008 DKR di Sébastien Loeb: il francese ha tagliato per primo il traguardo, rosicchiando 2 minuti e 17 secondi al leader della classifica generale, Nasser Al-Attiyah, oggi secondo. Sul ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa auto : vince Sebastien Loeb - ma Nasser Al-Attiyah gestisce il suo ampio margine : Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si è corsa la sesta tappa della Dakar 2019, una delle più impegnative dell’intera corsa, con 838 km complessivi dei quali 336 km di speciale per la Arequipa-San Juan de Marcona, stesso tragitto compiuto nella terza tappa ma in direzione opposta, con la corsa che ha cominciato il suo percorso di risalita verso la capitale Lima. Il successo è andato al francese Sebastien Loeb (PH-Sport) con il tempo di ...

Dakar 2019 - tappa 5 : a Loeb e Sunderland la seconda marathon : In una tappa partita in ritardo per via della nebbia mattutina, che non consentiva agli elicotteri del soccorso di poter intervenire in caso di necessità, e caratterizzata dalle dune di Ilo ma pure da ...

Dakar - Tappa 5 - Loeb domina la Tacna - Arequipa : Quinta giornata di gara per la Dakar, con la carovana della auto che ha affrontato la seconda parte della Marathon Stage, percorrendo 517 chilometri di prova speciale e 197 di trasferimento. Il più veloce è stato Sébastien Loeb che ha chiuso la giornata con un tempo di 4 ore, 56 minuti e 34 secondi. Il nove volte campione del mondo rally ha preceduto la Toyota Hilux di Nasser Al-Attiyah e la Mini del team X-Raid di Nani Roma, staccati ...

Dakar : tappa movimentata per Loeb - è sesto : Al momento Loeb e Elena occupano, con la Peugeot 3008 DKR del Team PH-Sport, la sesta posizione assoluta, a 50 minuti dai primi, Nasser Al Attiyah e Mathieu Baumel. Tutte le notizie di Breaking News ...

Dakar 2019 streaming video e tv : Brabec recupera terreno - bene anche Loeb - 4tappa - : Diretta Dakar 2019: info streaming video e tv della 4tappa, 'maratona', prevista oggi 10 gennaio 2019. Oggi sono previsti percorsi diversificati.

Dakar 2019 - 2tappa : successi di Loeb e Walkner. De Villiers e Barreda leader : Il francese Sebastien Loeb , Peugeot, ha vinto la seconda tappa nella categoria auto della Dakar 2019 da Pisco a San Juan de Marcona. Ha preceduto di 8 secondi lo spagnolo Nani Roma , Mini, e 1'20" ...

