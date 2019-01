Salvini: "Pacchia finita per Battisti"

: La pacchia è finita, per chi risiedendo in Italia circola in auto con targa straniera per evadere multe e bollo, e… - zaiapresidente : La pacchia è finita, per chi risiedendo in Italia circola in auto con targa straniera per evadere multe e bollo, e… - Agenzia_Ansa : #CesareBattisti arrestato in Bolivia. Salvini: 'Pacchia finita, in galera a vita'. Bonafede: 'Giustizia è fatta, or… - SkyTG24 : #UltimOra Cattura Cesare #Battisti, #Salvini: un delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia, ma di fini… -

Cesareè un "delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia ma di finire i suoi giorni in galera". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, che sui social ha postato una foto disovrastata dalla scritta "la".(Di domenica 13 gennaio 2019)