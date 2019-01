Maradona operato nella notte

Maradona operato a Buenos Aires : ''Sta bene'' : Buenos Aires - Diego Maradona è stato operato nella notte italiana nella clinica Olivos di Buenos Aires , 'l'intervento è andato bene', come ha fatto sapere via twitter l'avvocato dell'ex calciatore ...

Maradona operato : "Appena terminata l'operazione chirurgica di Diego Armando Maradona . Grazie a Dio tutto è andato perfetto, un ringraziamento va a tutta l'équipe medica della Clinica Olivos per la loro ...

Ansia per Maradona - operato a Buenos Aires - : Apprensione in tutto il mondo per Diego Armando Maradona , alle prese con alcuni problemi di salute. L'ex fuoriclasse del Napoli, 58 anni, è stato operato nella notte a Buenos Aires , presso la ...