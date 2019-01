L' Inter insiste | l' obiettivo a giugno è Dybala RUMORS

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini insiste 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi'. Di Maio 'Decide l Intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Inter - Marotta insiste per Milinkovic-Savic : pronta l'offerta (RUMORS) : Uno degli obiettivi principali dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo, che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico, visti i continui acciacchi fisici che hanno condizionato il rendimento di Radja Nainggolan e Matìas Vecino in questa prima parte della stagione. Difficile che siano effettuate operazioni in tal senso già a ...

Inter - il Real Madrid insiste : Perez vuole Mauro Icardi (RUMORS) : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Dopo aver trascinato la propria squadra alla qualificazione in Champions League lo scorso anno, vincendo la classifica capocannonieri con ventinove reti, Maurito anche quest'anno sta facendo la differenza. In campionato ha messo a segno nove reti in quattordici partite ma anche in Europa, al suo primo anno di Champions League, il capitano nerazzurro ...

Inter - il Flamengo insiste : vuole Gabigol a gennaio (RUMORS) : Uno dei primi acquisti di Suning è stato Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, arrivato dal Santos all'Inter nell'estate del 2016 per poco più di trenta milioni di euro. Un colpo che ha fatto molto rumore, con una presentazione maestosa all'Auditorium Pirelli che ha scomodato anche paragoni illustri, come quello con Ronaldo il Fenomeno. L'avventura in nerazzurro, però, è durata solo un anno, con un gol messo a segno in una stagione ...

Inter - il Torino insiste : si tratta la cessione di Candreva : In casa Inter si comincia a delineare la strategia di mercato da attuare nelle prossime sessioni, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club nerazzurro, infatti, anche alla luce dell'eliminazione dalla Champions League, difficilmente farà qualche investimento a gennaio, rimandando i colpi importanti alla prossima estate. Nella sessione invernale, dunque, ci saranno soltanto ...

Juve-Inter - Ceccarini insiste sul contatto Ronaldo-Iuliano : “È fallo del nerazzurro” : Juve-Inter è una partita che spesso fa discutere con alcune vicende come Calciopoli ad alimentare le polemiche. Uno degli episodi che si fa fatica a dimenticare nonostante siano trascorsi oltre vent’anni è il contatto tra Iuliano e Ronaldo, non sanzionato dall’arbitro del match Piero Ceccarini. Il fischietto livornese è intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24 ed è tornato su quel contatto in area bianconera confermando come ...

Inter - il Barcellona insiste : nel mirino c'è Milan Skriniar (RUMORS) : Il centrale slovacco Milan Skriniar continua a stuzzicare l'Interesse dei top club europei. L'Inter l'ha prelevato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari (valutato quindici milioni di euro). Il difensore nerazzurro si è subito imposto come uno dei migliori Interpreti del ruolo in campionato e quest'anno sta dimostrando anche in campo europeo le sue enormi potenzialità. Prestazioni che ...

Inter - il Torino insiste per Candreva : lo vorrebbe già a gennaio : Uno dei giocatori che ha trovato meno spazio nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Antonio Candreva. L'esterno azzurro conta in campionato sette presenze, di cui gran parte partendo dalla panchina, mettendo a segno una rete, contro il Bologna a inizio settembre. Lo stesso in Champions League, dove il giocatore è stato spesso relegato in panchina. Non ha aiutato l'arrivo in estate di Matteo Politano e Keita ...

