Incendi | fiamme distruggono una pizzeria nel veneziano

Ennesimo Incendio in Salento - appiccate le fiamme a una macelleria di Monteroni : Dopo i roghi di due giorni fa ad Alezio, ignoti piromani hanno preso di mira l'esercizio commerciale della cittadina salentina agendo nella notte.

Incendi - auto in fiamme a Siracusa : indagini della polizia : Agenti delle Volanti sono intervenuti in via Cannizzo, a Siracusa, per l'Incendio, per cause in fase di accertamento, di un'autovettura in uso ad una casalinga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ...

Incendi Piemonte : boschi in fiamme nella notte nel Biellese : Domato questa mattina l’Incendio divampato nella notte nei boschi nella zona sopra il Tracciolino, in località Sette Fontane, nel territorio di Sordevolo (Biella). I vigili del fuoco di Biella e i volontari di Cossato, con numerose squadre Aib, hanno lavorato per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento. L'articolo Incendi Piemonte: boschi in fiamme nella notte nel Biellese sembra essere il primo su Meteo Web.

Varese - Incendio sul monte Martica : 100 ettari di bosco in fiamme : È in corso un vastissimo incendio sul monte Martica, in provincia di Varese. Le fiamme, visibili anche da Milano, stanno impegnando senza sosta i Vigli del Fuoco. Il rogo si è sviluppato nel tardo ...

Varese - Incendio sul monte Martica : 100 ettari di bosco in fumo - Canadair in azione Foto I pompieri contro le fiamme : Il fuoco, diviso su due fronti, ha rapidamente raggiunto nella tarda serata di giovedì la cima della montagna e nelle ore successive l’incendio si è esteso anche sul versante opposto, in Valganna. Le fiamme visibili anche da Milano

Varese - vasto Incendio sul monte Martica : 50 ettari di bosco in fiamme - ipotesi origine dolosa. In arrivo i Canadair : Oltre 50 ettari di bosco sono già stati distrutti da un vasto incendio divampato giovedì 3 gennaio sul monte Martica, a Varese. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla condizione del sottobosco molto secco per via della stagione, hanno raggiunto la cima della montagna e si sono estese anche sul versante opposto, in Valganna, nel territorio di Induno Olona. Per tutta la notte un presidio dei vigili del fuoco ha monitorato la situazione e le ...

Varese - grosso Incendio sul monte Martica : il vento alimenta le fiamme : Un grosso incendio è scoppiato giovedì pomeriggio sul monte Martica, sopra la città di Varese. L'allarme è scattato alle 17.30. Una cinquantina di uomini, fra vigili del fuoco e volontari dell'...

Roma - bus Atac in fiamme/ Ennesimo Incendio : sei auto in sosta danneggiate : incendio bus Atac a Roma oggi, 3 gennaio 2019: danneggiate sei auto in sosta. Pd: 'Urgente occuparsi della manutenzione prima che ci scappi il morto'.

Incendio furgone in A14 : fiamme spente dai vigili del fuoco : Un furgone alimentato a gas che trasportava generi alimentari si è incendiato mentre transitava in direzione nord sull’A14 al km 214+700 tra le uscite di Ancona sud e Ancona nord. Il conducente ha visto il fumo uscire dal vano motore e ha fermato il mezzo a lato della carreggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme: nel frattempo, per consentire ai pompieri di terminare le operazioni di spegnimento ...

Napoli - palma va in fiamme durante i festeggiamenti : i cittadini intervengono per domare l'Incendio : Paura poco dopo la mezzanotte in via Giovenale Posillipo, dove una palma ha preso fuoco durante i festeggiamenti. Le fiamme sono divampate in pochi secondi, avvolgendo il fusto della pianta e mettendo ...

Incendio nel Comasco : animali intrappolati tra fiamme : Capre e pecore intrappolate dal fuoco nelle zone a pascolo circondate dai boschi in fiamme nel Comasco, da Vercana all’Alto Lago. Decine di ettari di bosco perduti, case e strutture raggiunte dalle fiamme. Lo ha scritto la Coldiretti della Lombardia in una nota, raccontando ciò che vivono gli agricoltori che lavorano nella zona dell’Incendio divampato sul monte Berlinghera, nel Comasco. Nella zona, ha spiegato Coldiretti Lombardia, ...

Emergenza Incendi in Lombardia : boschi in fiamme nella bergamasca : Un vasto incendio ha interessato le montagne della bergamasca alimentato dai forti venti del pomeriggio, che hanno esteso le fiamme per chilometri. Quindici uomini e tre mezzi della squadra dell’Antincendio boschivo della Protezione civile di Palazzago e dei Vigili del fuoco di Bergamo, Zogno e Madone sono ancora in azione a Brumano, in Valle Imagna, per un vasto incendio in un bosco nei pressi del Rifugio Resegone. L’allerta è ...

Incendio al Flaminio : appartamento in fiamme - sei intossicati. Fra loro una bimba : Una lingua di fuoco a rischiarare la notte del Flaminio . Paura poco prima delle 20:00 di giovedì 27 dicembre per un Incendio divampato da un appartamento di una palazzina di sette piani in via ...

Friggitrice in fiamme : principio d'Incendio al ristorante : Preoccupazione in un ristorante a Santa Croce, venerdì sera, per un principio d'incendio a una Friggitrice. È accaduto verso le 19, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri accorsi con ...