Il Napoli va avanti

Napoli - avanti tutta su Lozano del Psv. Giuntoli scatenato - si tratta : Il giocatore interessa parecchio. Ma è impossibile o quasi averlo subito. È molto probabile, invece, che l'operazione si definisca per giugno. Il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è in continuo contatto ...

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl Sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...

Barella-Inter : passi in avanti. Il Napoli ci prova - Giulini chiede 50 milioni : BARELLA INTER – Ormai si è capito, Nicolò Barella è la stella di questa nuova sessione di mercato. Il centrocampista del Cagliari sembra ormai essere pronto per il salto di qualità, e le big d’Italia si affacciano alla finestra per assicurarsi le prestazioni del pupillo sardo. Il Napoli, in queste ore, sta provando il colpaccio, […] L'articolo Barella-Inter: passi in avanti. Il Napoli ci prova, Giulini chiede 50 milioni ...

Napoli - il mistero del rom morto "scaricato" davanti al pronto soccorso : È stato lanciato dall"auto davanti al pronto soccorso dell"ospedale di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ma i soccorritori sono fuggiti senza lasciare tracce. Resta ancora avvolta nel mistero la morte di un 17enne rom che ha perso la vita, probabilmente, in seguito a una caduta.Inutile l"intervento dei medici del pronto soccorso, i traumi su tutto il corpo del ragazzo erano così gravi da non lasciargli scampo. I carabinieri del ...

Milik e Mertens - il Napoli scopre il doppio centravanti e quanto si soffre senza Koulibaly : Un altro gol nel finale E alla fine ci pensa Dries Mertens. A due minuti dalla fine di una partita che il Napoli stava pareggiando 2-2, il belga ha voluto metterci il suo zampino e ha salvato Ancelotti e i suoi da venti giorni che sarebbero stati all’insegna di critiche incessanti. Venti giorni di saittella. All’88esimo, sul 2-2, dopo che il Bologna per ben due volte aveva pareggiato, e sempre con colpo di testa su calcio da fermo, ...

Napoli - Zielinski : 'Inter molto forte davanti - noi...' : Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato durante l'Intervallo del match contro l'Inter al microfono di Sky Sport : 'Dobbiamo stare attenti dietro, non concedere tanto all'Inter, che è molto forte davanti. Bisogna fare meglio poi negli ultimi venti metri'.