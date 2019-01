Il Napoli di Ancelotti sa come vincere senza dannarsi: 2-0 al Sassuolo

ilnapolista

: Ancelotti ieri ha detto: “Sembra che il razzismo sia un problema del Napoli, ma lo è di tutto il calcio italiano”.… - sechesi : Ancelotti ieri ha detto: “Sembra che il razzismo sia un problema del Napoli, ma lo è di tutto il calcio italiano”.… - cmdotcom : 2-0 al Sassuolo, il #Napoli vola ai quarti di #CoppaItalia: Ancelotti sfida il #Milan - toMMilanello : ?? #NapoliSassuolo 2-0 Milik e Ruiz, con un gol per tempo il Napoli si prende i quarti di finale. Ora Ancelotti rit… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Colpisce all’improvviso Massimo risultato col minimo sforzo. Non è untrascendentale quello che batte ile conquista il diritto di giocare i quarti di finale in gara unica contro il Milan il 30 gennaio. Le reti, una per tempo, portano la firma di Arkadiusz Milik e Fabian Ruiz. Entrambi su accelerazioni improvvise del, due fiammate. Nel primo tempo, al 15esimo, al termine della più bella azione della partita, con una ripartenza orchestrata da Insigne e Ounas che con quattro tocchi arrivano sul fondo, cross di Lorenzo e pasticcio del portiere Pegolo che smanaccia su Milik e la palla finisce in rete. Nella ripresa, quasi alla mezz’ora, con un’azione geometrica: Maksimovic chiude su un avversario lanciato a rete, appoggia ad Allan che vede Insigne largo sulla destra, cross su Milik che recupera il pallone sul fondo e lo appoggia dietro per ...