Al via le repliche de La Porta Rossa su Rai2 con Lino Guanciale | 5 cose da sapere sulla

Fine riprese di Che Dio ci Aiuti 5 - su Rai Premium al via le repliche della quarta stagione in attesa dei nuovi episodi : Le riprese di Che Dio ci Aiuti 5 sono ufficialmente terminate. Lo annuncia Elena Sofia Ricci, che su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae la sua Suor Angela nel letto insieme a Nico, interpretato da Gianmarco Saurino. Niente di malizioso tra i due, ma l'attrice romana ha voluto immortalare un momento di relax sul set per annunciare la Fine delle riprese - e l'inizio di un periodo di lungo riposo. "Eccoci qua .... siamo arrivati alla ...

Al via le repliche di Che Dio ci Aiuti su Rai Premium - tutti gli episodi della serie in attesa della quinta stagione : In attesa della quinta stagione, al via le repliche di Che Dio ci Aiuti su Rai Premium. L'emittente trasmetterà tutti gli episodi della fiction, a cominciare dalla prima stagione. La serie, ambientata inizialmente a Modena e poi a Fabriano, ruota intorno a Suor Angela (Elena Sofia Ricci), ex carcerata che ha cambiato vita, e il suo convitto, che diventa punto d'incontro per persone di vario genere. Nella prima stagione, Suor Angela si lega in ...