Sì Tav in piazza Lega | Se governo dice no | si farà referendum

Tav - Torino ritorna in strada per il Si : «Questa piazza è già un referendum» : I partecipanti, coordinati da uno speaker, hanno anche scandito gli slogan 'il mondo cambia ad alta velocità, sveglia', 'il futuro è di tutti, vogliamo la Tav', 'l'Europa siamo noi'. Quindi hanno ...

Lega scende in piazza con i pro Tav Di Maio : "Non mi scandalizzo - ma..." : La Lega in piazza per la Tav? "Per me non è una crepa. E' semplicemente il fatto che queste sono due forze politiche che hanno convinzioni diverse. Infatti per questo come M5S abbiamo chiesto un contratto di governo". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio parlando Segui su affaritaliani.it

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scandalizzo' : Torino dice ancora di sì allla Tav e lo fa scendendo in piazza Castello. 30mila persone hanno risposto all'appello: tra loro anche uomini e politici della Lega. Se l'Appendino non gradisce , "Fanno ...

La Lega in piazza a Torino per dire sì alla Tav : Roma, 12 gen., askanews, - 'Siamo qui per ribadire che vogliamo che si faccia la Tav, ma non si tratta del governo che manifesta contro se stesso. Anche perché la manifestazione di Torino non è contro ...

Tav - Lega in piazza a Torino per sì : va fatta - senza rottura con M5s : Roma, 12 gen., askanews, - "Siamo qui per ribadire che vogliamo che si faccia la Tav, ma non si tratta del governo che manifesta contro se stesso. Anche perché la manifestazione di Torino non è contro ...

Lega in piazza con i Pro Tav a Torino |Di Maio : non mi scandalizzo : La presenza leghista non piace al sindaco Appendino: "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo". Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Tav - la Lega in piazza con i favorevoli all’opera. Da Chiamparino ai sindaci Pd e Fi. Organizzatori : “Siamo più di 30mila” : Ci sono le madamine, che organizzarono anche la prima manifestazione il 10 novembre. E anche i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti. Nonché l’ex segretario e candidato alle primarie del Pd, Maurizio Martina, e diversi esponenti di Forza Italia. Ci sono, soprattutto, un centinaio di amministratori locali, compresi quelli della Lega, che ‘schiera’ anche il capogruppo alla Camera Maurizio Molinari. ...

Sì Tav in piazza a Torino : al flashmob anche Lega e Forza Italia : In piazza per il flashmob - organizzato dal comitato Sì Torino va avanti e Sì Lavoro - anche i rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cooperazione e delle professioni. Circa 35 le sigle che ...

I sì Tav tornano in piazza a Torino : flash mob per sostenere l'opera : Torino torna in piazza, due mesi dopo la prima manifestazione, con un flash mob per dire sì alla Tav. L'appuntamento è in piazza Castello, la stessa dello scorso 10 novembre, per ribadire il sostegno alla Torino-Lione e alle grandi opere come motore di sviluppo del Paese. Attesi in piazza i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti, il Pd Maurizio Martina, la Lega con il suo capogruppo Maurizio Molinari. ...

Tav - madamine tornano in piazza : Mobilitazione a sostegno della Torino-Lione oggi in piazza Castello a Torino . "A due mesi dalla manifestazione del 10 novembre oggi torniamo in piazza per chiedere un'accelerazione nella presa di ...

Toti in piazza a Torino con sì Tav e Lega : assurdo fermarla : Roma, 12 gen., askanews, - 'Non potevo non esserci: la mobilitazione di Torino rappresenta l'Italia in cui credo, un Paese che non si ferma e punta sullo sviluppo'. Il presidente Fi della Liguria ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Tav - sfida nel Governo : Lega in piazza. M5s : 'si rispetti contratto' : Nuova manifestazione a Torino a favore della tav, nella maggioranza resta la tensione su un tema che divide gli alleati di Governo. La Lega annuncia la presenza al corteo. 'Fanno sorridere' attacca la ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Botta e risposta tra sindaco Appendino e Salvini : La Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav . "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader ...