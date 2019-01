Roma | mani su Mancini Defrel si avvicina all' Atalanta

Romania : Juncker - no ad amnistia corrotti : ANSA, - BUCAREST, 11 GEN - "Un'amnistia per i corrotti, come alcuni in Romania vorrebbero, sarebbe un passo indietro". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker nella ...

Juncker chiede a Romania tregua interna durante presidenza Ue. Iohannis : “Lo stato di diritto non è negoziabile” : Missione compiuta, o almeno così pare, per la visita di due giorni del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker alle massime cariche dello stato romeno a Bucarest, in occasione della solenne inaugurazione del semestre di presidenza romena del Consiglio Ue. Juncker, a quanto ha riferito lui stesso alla stampa dopo gli incontri, ha avuto assicurazioni da parte delle autorità romene sul fatto che le attuali profonde controversie di politica ...

Roma : al via domani mostra ‘In viaggio con la storia del calcio’ : Roma – Apre domani, sabato 12 gennaio la mostra itinerante “In viaggio con la storia del calcio”, esposta nelle sale dell’ostello Litus di Ostia, nella sede della ex Colonia Vittorio Emanuele (ingresso via Cozza). La rassegna fa tappa ad Ostia ed oltre ad ospitare cimeli che riguardano il calcio mondiale, ospita anche oggetti particolari delle due squadre della Capitale, Roma e Lazio. La mostra si concluderà domenica 27 gennaio ed è ad ...

Papa in Romania dal 31 maggio a 2 giugno : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 11 GEN - "Accogliendo l'invito del Presidente, delle autorità dello Stato e della Chiesa Cattolica della Romania, Sua Santità Papa Francesco compirà un viaggio apostolico ...

Atalantamania : tra Roma e Inter... 'C'è chi dice no!' : In un mondo popolato da 'Yes Man', l'Atalanta sa quando dire no. MICCIA CHAMPIONS - In molti, tra addetti ai lavori o ex professionisti - adesso che c'è ancora pausa dal campionato- vengono ...

Il Papa in Romania dal 31 maggio al 2 giugno : Roma, 11 gen., askanews, - Papa Francesco compirà un viaggio apostolico in Romania dal 31 maggio al 2 giugno 2019 nel quale visiterà le città di Bucarest, Iasi e Blaj e il Santuario mariano di Sumuleu ...

Vigili Romani buttano nell'immondizia coperte e cartoni dei senzatetto del quartiere San Lorenzo : coperte, indumenti e cartoni usati per proteggersi dal freddo: ecco l'unico riparo notturno che i senzatetto hanno per affrontare l'inverno e che - dopo la vicenda del vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori, che aveva buttato le coperte di clochard - torna a far notizia a Roma. Questa volta a finire nel mirino delle polemiche ci sono i Vigili capitolini.A raccontare il fatto su Facebook è Emilia Giorgi, una cittadina del quartiere ...

Roma - saluti Romani a Centocelle al corteo in ricordo di Alberto Giaquinto. Anpi : “Inquietante” : saluti Romani al grido di “presente” a Centocelle a Roma per la commemorazione di Alberto Giaquinto, giovane militante dell’Msi ucciso in uno scontro con la polizia il 10 gennaio del 1979. A pochi giorni dall’aggressione ai giornalisti de l’Espresso avvenuta al Verano in occasione della commemorazione dei morti di Acca Larentia, la questura ha autorizzato la manifestazione con un breve corteo che si è sviluppato da ...

Scuola - pensioni - lavoro e Legge di Bilancio 2019 : manifestazione unitaria a Roma il 9 febbraio : Cgil, Cisl e Uil hanno programmato una grande manifestazione unitaria per il prossimo 9 febbraio 2019 (a Roma) al fine di sostenere la piattaforma unitaria che contiene le proposte per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito. manifestazione unitaria a Roma indetta da Cgil, Cisl e Uil per il prossimo 9 febbraio In una nota unitaria pubblicata dalle tre confederazioni si Legge che ‘Cgil, Cisl, Uil ...

Entella - Icardi : 'Sono Romanista dentro - ma se dovessi segnare esulterò' : ... centrocampista dell'Entella romano e romanista: 'Ho giocato 7 anni nella Roma, ho legato molto con Lorenzo Pellegrini, ci sentiamo al telefono a volte - ha detto a Centro Suono Sport -. L'allenatore ...

Palozzi : agghiacciante episodio Magliana - 5S non tutelano Romani : Roma – “Reputiamo agghiacciante e allarmante la sparatoria avvenuta questa mattina in zona Magliana: un episodio terribile, che certifica il degrado e l’insicurezza dilagante nella Capitale d’Italia. Dal centro storico alla periferia, non si fermano purtroppo gli atti di illegalita’, a dimostrazione che le istituzioni, ivi incluso il Campidoglio grillino, non riescono ad assicurare ai cittadini romani una ...

Manifesti antisemiti a Roma - Martusciello : “male difficile da estirpare” : “L’antisemitismo e’ un male difficile da estirpare che cresce nell’ignoranza e che troppo spesso viene sottovalutato”. Sono le parole di Fulvio Martusciello, presidente della Delegazione per le relazioni con Israele dell’Unione Europea, commentando la presenza di Manifesti antisemiti per le strade della Capitale. “Le scritte di pseudo tifosi della Roma vanno unanimemente condannate e dimostrano ...

Roma : domani manifestazione FI dinanzi sede Ama : Roma – domani alle ore 11.00 davanti alla sede dell’Ama in Via Calderon de la Barca avra’ luogo un sit-in organizzato da Forza Italia per protestare contro la situazione dei rifiuti nella Capitale. E’ sotto gli occhi di tutti il degrado in cui versa Roma e davanti a tutto cio’ non si puo’ rimanere indifferenti. Parlamentari, consiglieri e dirigenti di Forza Italia saranno in strada per manifestare tutto il ...

Manifesti antisemiti dei Romanisti : Lazio Napoli Israele stessi colori : Continua il delirio del mondo del calcio. E' di queste ore la scoperta di alcuni adesivi che - affissi su alcuni muri di alcuni quartieri di Roma - stanno rimbalzando sui social network. Sono firmati dai romanisti della ...