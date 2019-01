Libia | ancora violenza sulla strada che porta ad elezioni?

Libia - uno spiraglio da Palermo. Ma la strada è ancora lunga : di Eugenio D’Auria* Le convulse giornate che hanno preceduto l’avvio della Conferenza di Palermo hanno evidenziato le difficoltà del nostro governo nello sviluppo di un’iniziativa ritenuta indispensabile per ribadire il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. La lunga fase di preparazione non ha peraltro evitato il rischio di un clamoroso fallimento proprio all’avvio della Conferenza in considerazione della posizione del generale Haftar, restìo a ...