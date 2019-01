Chris Pratt torna in forma con una dieta a base di digiuno e preghiera

ilgiornale

: Chris Pratt sta facendo una bibbia veloce di 21 giorni - gossip4000 : Chris Pratt sta facendo una bibbia veloce di 21 giorni - foxlifeit : La dieta di Chris Pratt: tra digiuno e preghiere con la Bibbia -> - cinemaniaco_fb : La nuova dieta di Chris Pratt è basata sulla Bibbia: 'Probabilmente avrò allucinazioni!' -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Restare innon è facile. A elargire i consigli per un fisico invidiabile ci ha pensato, attore americano conosciuto per essere apparso in i Guardiani della Galassia e in Jurassic ...