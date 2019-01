Si spaccia per Cc e truffa anziani

Sardegna - morì per una dose di cocaina : in manette gli spacciatori : Sono cinque le misure cautelari messe nere su bianco dalla Procura della Repubblica ed eseguite ieri mattina dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, in collaborazione con i colleghi della stazione di Castelsardo. Tutto questo per una dose fatale di cocaina che – secondo quanto accertato dai Carabinieri – avrebbe portato alla morte per overdose Roberto Borrielli. Un 47enne di Castelsardo, trovato privo di vita lo scorso 2 luglio in un ...

Migrante spaccia - non viene espulso. Per il giudice non c'è "giudizio di pericolosità concreto" : L'immigrato aveva presentato il rinnovo per il permesso di soggiorno che gli era scaduto. La prefettura di Ancona, presa visione della sua fedina penale, si è però resa conto che sulle sue spalle pendevano due condanne penali (non definitive) per droga. Così non solo gli ha negato il documento, ma ha anche emesso un conseguente ordine di espulsione dall'Italia. Peccato che il Migrante abbia presentato ricorso e che la Cassazione gli abbia dato ...

Lecce - sparita la carcassa del delfino. L’allarme : “Potrebbero spacciarlo per tonno” : L’assessore all'Ambiente del capoluogo salentino Carlo Mignone lancia L’allarme dopo che sul litorale di Lecce è stata trovata una testa mozzata di un delfino. L’assessore punta il dito contro chi “senza scrupoli confonderà la carne di delfino, sapientemente sfilettata, vendendola come carne di tonno”.Continua a leggere

Finita la pacchia per gli spacciatori : 'Presenteremo un disegno di legge che aumenti le pene per lo spaccio a fronte di una minore quantità di possesso per condannare coloro che saranno colti in flagranza di reato'. Lo ha annunciato il ...

Droga - Salvini : 'Voglio aumento della pena per chi spaccia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sostegno ladro si spaccia per carabiniere : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Sostegno ladro si spaccia per ...

Va al matrimonio dell'amico per spacciare - arrestato durante la cerimonia : Protagonista un 25enne a Mestre che è stato arrestato in municipio tra lo stupore degli sposi e degli altri invitati. Il giovane beccato con sette grammi di eroina per un mancato incasso di 500 euro

Fabrizio Corona nel bosco della droga : 'Picchiato da sei spacciatori. Perché mi hanno lasciato andare' : Mi ha lasciato per un senso di rispetto tra detenuti, il mondo della criminalità mi ama molto Perché sono uno che ce l'ha fatta '. Poi Corona ha parlato del mancato, a suo dire, intervento dei ...

Fabrizio Corona e l'aggressione nel bosco della droga : «Ecco perché gli spacciatori mi hanno lasciato andare» : Ieri sera a 'Non è l'arena' di Massimo Giletti su La7 è andato in onda il servizio di Fabrizio Corona al bosco della droga di Rogoredo , alle porte di Milano, dove l'ex re dei paparazzi è stato ferito ...

Gasolio spacciato per olio lubrificante - così i trafficanti eludevano il fisco : Truccavano il Gasolio in modo da farlo classificare come olio lubrificante ed evadere così le accise e i controlli previsti: tre le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Nola ed eseguite ...

Discoteca spacciata per circolo privato - la GdF scopre evasione per 150mila euro : Pescara - Militari del dipendente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nell’ambito delle attività svolte a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, hanno eseguito una verifica nei confronti di una Discoteca di Città Sant’Angelo (PE). Al termine di una minuziosa ricostruzione, i Finanzieri hanno accertato che la qualifica di circolo privato, attribuita all’attività, aveva solamente lo scopo di ...

SANT'ARPINO - Boerio : Servizio nido spacciato per asilo e confuso per una caserma. Barzellette! : L'amministrazione Dell'Aversana, invece di indire una tavola rotonda politica avrebbe dovuto optare per una di tipo psicopedagogica. I grandi del domani hanno bisogno di verità ed impegno, nonché di ...

Anziano scopre di essere malato e diventa spacciatore di cocaina per pagarsi il funerale : Come in 'Breaking Bad', espressione che, non a caso, sta per strada sbagliata e che è anche il titolo di una famosa serie tv americana. Arriva dalla provincia di Bergamo una storia vera e tragicomica che somiglia spaventosamente al tv movie, anzi pare proprio averlo copiato. Un 61enne, dopo aver scoperto di essere malato e credendo di non avere più molto da vivere, si è messo a spacciare cocaina con l'intento di lasciare ai familiari almeno i ...

Scooter spacciati per bici elettriche a Napoli - un rivenditore : 'Sono motorini a tutti gli effetti' : Dopo il servizio di Luca Abete a " Striscia la Notizia " in cui si denunciavano genitori e bambini su due ruote senza il casco, l'inviato del tg satirico ha fatto una scoperta ed è tornato a Napoli. ...