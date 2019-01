Pomeriggio Cinque | Francesca Cipriani infuriata con Walter Nudo | «Matteo Salvini risponde

Pomeriggio Cinque Walter Nudo confida continua la mia castità : A “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso ha vuto tra i tanti ospiti Walter Nudo che durante l’intervista racconta:«La mia astinenza dal ses….o? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi». Barbara D’Urso ha voluto chiedere a Walter la domanda che «tutta Italia si sta facendo». Della sua lunga astinenza dal ses…..o, Walter Nudo non ha mai fatto mistero e ha confermato che dura ancora oggi.«Non mi sono rifidanzato, sono ancora ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Barbara d’Urso stanca dopo la fine di Pomeriggio Cinque (FOTO) : Barbara d’Urso si rilassa dopo la fine di Pomeriggio Cinque Andare in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17.10 alle 18.45 è un impegno televisivo non indifferente; per non parlare delle Cinque ore di diretta la domenica Pomeriggio. Eppure Barbara d’Urso riesce a districarsi perfettamente tra i suoi impegni televisivi riuscendo anche ad avere il tempo per la famiglia e la sua grande passione per il ballo. Pomeriggio Cinque ...

Elena Morali contro Teresanna : lite in diretta a Pomeriggio Cinque : Teresanna Pugliese litiga con Elena Morali: intrerviene Barbara d’Urso E’ appena finita l’ultima puntata del programma quotidiano della d’Urso. E nella seconda parte c’è stato un durissimo scontro tra Elena Morali e Teresanna Pugliese a Pomeriggio 5. Il motivo? La prima ha accusato quest’ultima di venire invitata da Barbara d’Urso solo perchè ex fidanzata di Monte. Un’affermazione che non è ...

Favoloso dà buca a Pomeriggio Cinque : "Difendere una donna è normale - non voglio speculare sulla vicenda" : Il fidanzato di Nina Moric non si è presentato nel programma di Barbara d'Urso, che lo aveva invitato dopo l'aggressione...

Pomeriggio Cinque Aida Nizar sconvolta del lavoro di Malena : A “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso tra i tanti ospiti ha avuto l’ ex gieffina Aida Nizar torna a far parlare di sé, durante la diretta ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. Tutto sarebbe nato quando Aida ha chiesto all’ex naufraga Malena, tra gli opinionisti in studio, che lavoro facesse. E quando Aida ha saputo che faceva la por…..star ha reagito in maniera incredibile. Aida prima avrebbe assunto un’espressione ...

Eva Henger a Pomeriggio Cinque : "Mi sono operata al seno per i noduli - ci sono state complicazioni..." : Eva Henger, ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, ha dichiarato di essersela vista brutta durante un'operazione alla quale si è sottoposta per rimuovere dei noduli al seno.La showgirl ungherese ed ex concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha dichiarato che, a causa di complicanze dovute ad un'intervento precedente, la nuova operazione è ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso rompe il silenzio : “Sono triste” : Barbara d’Urso triste per la fine di Pomeriggio 5: il suo messaggio sui social Ha rotto il silenzio ancora una volta sui social Barbara d’Urso, dove è sempre seguitissima, quotidianamente, da milioni di utenti. Com’è noto da tempo, Pomeriggio Cinque si fermerà a partire da lunedì 16 dicembre, per tre settimane, tornando regolarmente in onda lunedì 7 gennaio 2019. Proprio sullo stop di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ...

Battibecco a Pomeriggio Cinque. Aida Nizar : “Ho il pelo vergine”. Leggi cosa è accaduto : CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO Mai insinuare sull’età di una donna. Se poi si tratta di Aida Nizar, apriti cielo. La star spagnola dei reality, assente da un po’ in tv, è tornata... L'articolo Battibecco a Pomeriggio Cinque. Aida Nizar: “Ho il pelo vergine”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio Cinque - Aida Nizar non accetta discussioni sulla sua età : «Io ho il pelo virgine - invece tu lo hai bruciato» : Aida Nizar “Io ho il pelo virgine, invece tu lo hai bruciato”. Doppi sensi in agguato nello studio di Pomeriggio Cinque. Protagonista del siparietto Aida Nizar: la spagnola, ex concorrente di Grande Fratello 15, è infatti inciampata in una gaffe linguistica nel corso di uno “scontro” con l’opinionista Patrizia Groppelli. Tutto ha avuto inizio quando Aida, già turbata dal fatto che l’interlocutrice stesse mettendo in dubbio i suoi 43 anni, ha ...

Pomeriggio Cinque : Barbara D’Urso si taglia un dito in diretta. Guarda il VIDEO : Il ritorno del Dr Lemme non ha portato bene e oggi Barbara D’Urso si è tagliata in diretta a Pomeriggio 5. La Santa di Cologno Monzese stava cercando di affettare il panettone dietetico di... L'articolo Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso si taglia un dito in diretta. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.