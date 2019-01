Miglioramento meteo nel week end con il sole su tutta la Penisola

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Roma - L'aria fredda di matrice artica continuerà ad affluire verso l'Italia anche nelend (seppur ormai più mitigata), in particolare nella giornata di sabato quando saranno ancora diverse le regioni interessate dal flusso nord-orientale continentale, seppur concentrate tutte al Centro Sud. In compenso il campo barico più elevato garantirà una maggiore stabilità atmosferica. Nella giornata di domenica assisteremo ad un nuovo ma blando peggioramento il quale anche in questo caso coinvolgerà quasi esclusivamente il Sud. La causa sarà un veloce impulso nord atlantico che permetterà la formazione di un piccolo minimo di bassa pressione sul basso Tirreno, in rapida traslazione verso Sudest. Le temperature tenderanno nel complesso ad aumentare, con clima meno freddo. SABATO: Il flusso di aria fredda interessa ancora le regioni del medio ...