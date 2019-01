Il dramma di Sergio e Luisa | insieme fino alla fine | li hanno trovati morti abbracciati

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 gennaio 2019) È stato un conoscente a trovare senza vitaCini eZardo. È stato lui, che come riporta Il Messaggero ogni tanto faceva dei lavoretti a casa della coppia di anziani a dare l’rme alle forze dell’ordine dopo aver visto i corpi dei due, 85 anni lui e 87 lei, stesi a terra. Come ha poi raccontato ai carabinieri della compagnia di Cles, aveva sentito i coniugi Cini il giorno precedente, sul tardo pomeriggio, e aveva ricevuto un invito a passare a casa loro, al civico 14 di via Cortalta a Fai della Paganella, un piccolo comune in provincia di Trento.Ma mai si sarebbe aspettato che quell’invito fosse l’ultimo e, soprattutto, di trovarsi di fronte quella scena straziante.sono stati, sul divano della loro villetta. Le indagini sulla morte della coppia sono scattate immediatamente ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un ...