Coppa di Serie A | le big in campo | con la nuova formula cresce il fascino

Coppa Italia Serie D - colpo grosso del Messina [FOTO] : 1/4 ...

Serie A Basket - bilancio e ultima giornata d'andata : decisiva per le Final Eight di Coppa Italia : Ancora 40 minuti prima di chiudere il girone d'andata, quello che emetterà i primi verdetti della stagione, quelli che servono per definire le invitate al gran ballo delle Final Eight di Coppa Italia .

Coppa di Francia - Marsiglia eliminato dall’Andrézieux (quarta serie) : Risultato a sorpresa Week-end di coppe nazionali in molte nazioni europee. La Serie A è ferma, ma in Francia, per esempio, si gioca per la Coupe de France. E proprio dall’Esagono arriva l’incredibile notizia: il Marsiglia di Rudi Garcia è stato eliminato dall’Andrézieux, squadra iscritta al National 2, quarta divisione della piramide calcistica transalpina. Come se il Napoli fosse eliminato dal Portici o dall’Acireale. Il ...

Juventus verso un gennaio intenso : dalla Coppa Italia - alla SuperCoppa fino alla Serie A : La Juventus ha chiuso il 2018 da vera dominatrice del calcio Italiano. Adesso, dopo alcune settimane di riposo, in questo gennaio sarà chiamata a tornare a difendere la propria supremazia nelle competizioni già vinte nella scorsa stagione: ovvero Coppa Italia e Serie A, ma anche nella SuperCoppa Italiana, trofeo che manca dalla bacheca bianconera dal 2015. Vediamo maggiori dettagli su tutte le sfide nelle quali saranno impegnati gli uomini di ...

Il comunicato del presidente della Lega Serie A sulla SuperCoppa in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha diffuso un comunicato scritto dal suo presidente Gaetano Micciché in seguito alle polemiche per i settori riservati agli uomini nello stadio di Jeddah, dove il 16 gennaio Juventus e Milan giocheranno la Supercoppa italiana. Micciché ha

SuperCoppa - Miccichè : 'Scelta della Lega di Serie A in linea con l'Italia' : La Supercoppa di Lega Serie A si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita , in linea - e non in contraddizione - con le scelte dell'Italia; e le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate ...

Calcio - SuperCoppa Italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...

Miccichè - Serie A - : SuperCoppa in Arabia in linea con scelte Italia : Roma, 3 gen., askanews, - 'Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico Italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui ...

SuperCoppa - Miccichè : 'Scelta della Lega di Serie A in linea con l'Italia' : La Supercoppa di Lega Serie A si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, in linea - e non in contraddizione - con le scelte dell'Italia; e le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate ...

Sosta Serie A calcio - quando riprendono ad allenarsi le squadre? Calendario - date e programma. Si riparte con la Coppa Italia : Tempo di vacanze per quanto riguarda i calciatori del campionato di Serie A: dopo l’inedito programma natalizio, con il girone di andata che si è andato a chiudere praticamente in concomitanza del nuovo anno, a breve ripartiranno gli allenamenti delle varie squadre per poi ripartire con i prossimi appuntamenti (Coppa Italia, SuperCoppa Italiana e poi campionato). Andiamo a scoprire quando riprenderanno ad allenarsi le squadre. ATALANTA ...

Serie A - Giudice Sportivo : due giornate a Marusic e Meite - stop per Suso che salta la SuperCoppa Juve-Milan : Due giornate di squalifica ad Adam Marusic, Lazio, e Soualiho Meite, Torino, . E' questa la sanzione più pesante decisa dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della ...

Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Marusic 2 giornate - Suso salta la SuperCoppa : Marusic 2 giornate, Suso salta la Supercoppa, il Giudice sportivo si è espresso in merito all’ultima giornata di campionato Il Giudice sportivo si è espresso in merito ai calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Suso e Piatek saranno entrambi out, ma il milanista sconterà la squalifica in Supercoppa Italiana. Ecco di seguito tutte le decisioni per quanto concerne la Serie A. SOCIETA Il Giudice ...

Tuffi - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Coppa Tokyo 2020 - World Series - Mondiali ed Europei : Una stagione molto intensa ci aspetta nel mondo dei Tuffi nel 2019. Dal trampolino e dalla piattaforma vedremo tante gare di valore a cominciare dal mese di febbraio con il FINA Grand Prix e la Coppa Tokyo 2020, passando per il circuito delle World Series e arrivando ai Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) e agli Europei a Kiev (Ucraina). Un menù ricchissimo in cui la nostra Nazionale vorrà ben rappresentare il Bel Paese andando a caccia di ...

Sosta invernale Serie A calcio - pausa di 3 settimane. Le date e il programma. In mezzo Coppa Italia e SuperCoppa Italiana : Si ferma la Serie A, ma non si ferma il calcio Italiano: prima del 19 gennaio, giorno nel quale riprenderà il massimo campionato, ci saranno diversi appuntamenti importanti sui rettangoli verdi sparsi in giro per l’Italia (e non solo). Ad aprire le danze è la Coppa Italia, che vedrà svolgersi gli ottavi di finale tra il 12 e il 14 gennaio, tutti in orari differenti. Si continua, quindi, con la SuperCoppa Italiana, che nonostante si giochi ...