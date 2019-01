USA | calo oltre attese per gli stoccaggi di gas

USA - sussidi disoccupazione in calo e meglio delle stime : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 5 gennaio 2019 . I "claims" sono scesi di 17.000 unità a 216.000 dalle 233.000 unità riviste della settimana ...

Mercato auto : sul settore pesano gli effetti del calo delle vendite in USA e Cina : Negli Stati Uniti a influire negativamente sul Mercato dell'automotive , nell'ambito di un più generale rallentamento dell'economia mondiale e in particolare di quella cinese, vi sono, innanzitutto, ...

Cancro : morti in calo negli USA - -27% in 25 anni : Sono in calo negli Stati Uniti i decessi legati al Cancro: negli ultimi 25 anni si è rilevata una diminuzione del 27%, secondo quanto reso noto dall’American Cancer Society, che ha pubblicato uno studio su “CA: A Cancer Journal for Clinicians.” Da quando è stato registrato il picco di 215 morti ogni 100 mila persone, circa 2,6 milioni di persone in meno perdono la vita a causa di questo male, probabilmente – spiegano gli ...

Tumori : negli USA mortalità in calo costante da 25 anni : Un declino costante della mortalità per cancro negli ultimi 25 anni, che ha comportato un calo del 27% del tasso complessivo di decessi per questa malattia negli Stati Uniti, per un totale di circa 2,6 milioni di morti per tumore tra il 1991 e il 2016. Questi i dati che provengono dal Cancer Statistics 2019, la relazione annuale dell’American Cancer Society. Il rapporto stima che, nel 2019, negli Stati Uniti si verificheranno 1.762.450 ...

Samsung accUSA il primo calo di utili da 2 anni - nel IV trim -29% : Roma, 8 gen., askanews, - primo calo degli utili da due anni a questa pate per il gigante dell'eletronica e degli smartphopne coreano Samsung, che come l'arcirivale Usa Apple mostra segnali di ...

USA - calo minore delle attese per gli stoccaggi di gas : Diminuiscono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA . Secondo l' Energy Information Administration , EIA,, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas ...

Gm - Mark Reuss nuovo presidente. Auto USA in calo : ... ha spiegato che l'azienda è 'ottimista per il 2019 perché abbiamo ulteriori lanci di crossover e truck in arrivo nel corso dell'anno e perché l'economia Usa è forte'. Per il 2018 General Motors ...

Borsa USA in forte calo dopo warning Apple e dati deboli : ...Usa in calo dopo il warning di Apple sulle vendite che ha esacerbato i timori di un impatto sugli utili societari della guerra commerciale tra Washington e Pechino e del rallentamento dell'economia ...

General Motors : vendite USA in calo nel 2018. Molto bene i Suv - + 7% : Tutt'altro che sfavillante il 2018 di General Motors , che chiude la decade con una contrazione delle vendite negli Stati Uniti di 1,6 punti percentuali rispetto al 2017 . Una frenata per la casa ...

USA - licenziamenti in calo a dicembre - Report Challenger : Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 43.884 posti di lavoro in calo del 17,3%...

USA - fiducia consumatori in calo a dicembre : Peggiore la fiducia dei consumatori americani , anche se si conferma su livelli forti. A dicembre, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 128,1 punti,...

USA. Scalo in Germania per Trump : 04.58 Pausa tecnica per il rifornimento dell' Air Force One in Germania per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la visita a sorpresa alle forze armate americane di stanza in Iraq. Questo stop è l'occasione, per Trump, per incontrare le truppe Usa in Germamania.

Borse in calo con l'avvicinarsi dello shutdown negli USA : La Cina continuerà a concentrarsi sull'Asia, costruendo un'economia regionale sinocentrica resiliente. Il progresso della Cina in Asia non rallenterà e fungerà da forte barriera nei confronti degli ...

Petrolio - scorte settimanali in calo negli USA : Si contraggono le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette giorni al 14 dicembre 2018 sono calate di 0,5 ...