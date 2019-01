Per la fatturazione elettronica codice destinatario o Pec?

Vanificata pure la multa a Wind Tre Per fatturazione a 28 giorni : TAR ancora una volta decisivo : La multa a Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni è stata di fatto annullata dal TAR. Così come capitato nella giornata di ieri a Vodafone, il tribunale è intervenuto sulla validità della sanzione da dare all'operatore telefonico unificato: di fatto dando una mano al vettore, non più obbligato a sborsare la cifra ingente stabilita nell'ultima parte del 2019. A quanto ammontava la multa a Wind Tre? Ben 1.160.000 euro, non certo spiccioli. ...

Da ridefinire la multa a Vodafone Per fatturazione e 28 giorni : l’amaro intervento del TAR : La multa a Vodafone per la fatturazione a 28 giorni probabilmente deve essere rivista a favore dell'operatore, dunque con un importo inferiore della sanzione rispetto a quanto previsto in un primo momento. Il TAR, suo malgrado, da una nuova mano al vettore dopo la delibera relativa al rinvio dei rimborsi agli utenti di fine 2018 e anche in questo 2019 risulta cruciale nell'immediato futuro dell'operatore rosso. Un breve riferimento a quanto ...

Il TAR ordina all’AGCOM di diminuire la multa a Vodafone Per la fatturazione a 28 giorni : Il TAR, infatti, ha chiesto all'AGCOM di modificare la sanzione di oltre 1 milione di euro irrogata nei confronti di Vodafone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il TAR ordina all’AGCOM di diminuire la multa a Vodafone per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Fatturazione elettronica : già in tilt la nuova piattaforma Per le fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate : Falsa partenza per il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate creato ad hoc per la gestione telematica delle fatture pilastro, appunto, della rivoluzione della Fatturazione elettronica, per combattere l"evasione dell"Iva. Perché al secondo giorno di attività si registrano già problemi non da poco sulla piattaforma.Era da aspettarselo e come scrive La Verità, molti operatori che hanno cercato di inviare per conto di clienti le prime fatture ...

Fatturazione elettronica al via : le regole Per le imprese e i cittadini : L'Italia è entrata, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, nell'era fiscale della cosiddetta Fatturazione intelligente. La classica fattura, elaborata spesso e volentieri con programmi ad uso comune, dunque, è uscita di scena e da oggi, primo gennaio, tutti i titolari di partita Iva residenti in Italia potranno emettere solo fatture elettroniche, ossia elaborate in formato digitale. Una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà anche i ...

Da oggi la fatturazione è elettronica. Cosa cambia Per i contribuenti italiani : Scatterà una rivoluzione nel mondo del commercio e dei servizi con il documento digitale introdotto dalla legge di bilancio e obbligatorio d'ora in poi anche fra i privati -

Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019/ Video - cosa cambia Per le Partite Iva : ecco chi è esonerato : Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019: ecco cosa cambia per le Partite Iva, tutti gli strumenti per la nuova fattura e i soggetti esonerati

Fatturazione elettronica - scatta obbligo Per 2 - 8 mln imprese : A cura di Labitalia/Adnkronos scatta dal 1° gennaio l'obbligo di Fatturazione elettronica in Italia : il 56% delle partite Iva italiane, pari a circa 2,8 milioni di imprese , fra cui 4.500 grandi ...

Iliad Italia paladina dei rimborsi Per fatturazione a 28 giorni : Levi tuona contro Vodafone - TIM e Wind Tre : Iliad Italia ritorna sulla questione rimborsi post fatturazione a 28 giorni e lo fa, ancora una volta, ergendosi a paladina dei diritti negati ai consumatori, nello specifico ai clienti Vodafone, TIM e Wind Tre: questi ultimi non hanno visto ancora un euro di risarcimento per la maggiorazione della spesa telefonica subita, in particolar modo, nel 2017 con il trucchetto dei piani rinnovati ogni 4 settimane e non con il mese solare. In merito ...

Fatturazione elettronica : Perché la Privacy blocca di nuovo il fisco : Il Garante presenta nuovi rilievi e non autorizza l'Agenzia delle entrate a creare banche dati con le nuove e-fatture

Rimborsi sospesi Per la fatturazione a 28 giorni : nuova beffa Per i consumatori : Il Consiglio di Stato blocca i Rimborsi per i clienti dopo il ricorso al TAR dei vari operatori: ci sarà ancora da attendere per rivedere indietro i propri soldi. L'articolo Rimborsi sospesi per la fatturazione a 28 giorni: nuova beffa per i consumatori proviene da TuttoAndroid.

"B2B Easy" : l'applicazione gratuita di Studio Boost Per la fatturazione elettronica : Dal primo gennaio entra in vigore la legge che rende obbligatoria la fatturazione elettronica. La giovane start-up ha...

Cose da saPere sulla “fatturazione elettronica” : Due parole che da settimane agitano un pezzo consistente del paese, mentre l'altro pezzo forse non ne sa quasi nulla

Replica Fastweb per rimborso sostituito da WOW Space Per fatturazione a 28 giorni : Fastweb ritorna sul discorso relativo al rimborso dovuto ai suoi clienti per aver applicato per un certo periodo la fatturazione a 28 giorni, pratica poi ritenuta illegittima dall'AGCOM (secondo quanto sancito dalla delibera n. 269/18/Cons). Vi avevamo parlato in questo articolo di un cavillo inserito nel contratto di sottoscrizione del servizio WOW Space, in base al quale l'erogazione gratuita per almeno 1 anno della piattaforma cloud ...