Napoli | l' ultimo mix per lo sballo nei locali | gassosa e sciroppo per la tosse

ANTONELLA Napoli - GIORNALISTA SCOMPARSA IN SUDAN/ Fermata da finti agenti : ultimo sms interrotto - 'avvisa..' : ANTONELLA NAPOLI, GIORNALISTA italiana SCOMPARSA in SUDAN. Fermata da presunti poliziotti, comunicazioni interrotte e ultimo sms non completato.

Infarto - va in pensione l'ultimo primario : a Napoli chiusi tutti i reparti di riabilitazione : In Campania le Unità di Cardiologia riabilitativa sono diventate merce rara. Lo storico reparto del Monaldi migrato poi al Cto e diretto da Domenico Miceli, è stato praticamente smantellato l'estate ...

Il Napoli ha segnato 13 gol (e ottenuto 13 punti) nell’ultimo quarto d’ora : Quasi un terzo dei punti in classifica Zona Cesarini. O zona Napoli di Ancelotti. Una volta è un caso, anche due. Tredici gol negli ultimi quindici minuti non possono essere una casualità. Il Napoli ha segnato il 34% dei propri gol nell’ultimo quarto d’ora. Segno di un’ottima preparazione fisica e anche di carattere, oltre che di freddezza nei momenti caldi. Gol che hanno fruttato al Napoli 13 punti: quasi un terzo dei punti ...

Racket della sosta a Napoli - stanato l'ultimo componente della gang del centro storico : Racket per il parcheggio, i carabinieri trovano l'ultimo componente del gruppo che imperversava nel centro storico: i militari della compagnia centro hanno dato esecuzione alla misura cautelare del ...

Napoli all'ultimo minuto : Vittoria in zona Cesarini. Il Napoli segna al 91esimo minuto e passa a Cagliari nel match della 16esima giornata di Serie A . E' stato Milik con una rete su punizione a regalare la vittoria ai ...

Napoli - è la notte di Ancelotti : con Carletto l'ultimo salto di qualità : Jurgen Klopp, il tecnico del Liverpool, ha letto le statistiche sui precedenti con l?arbitro Skomina, sloveno come il presidente dell?Uefa Ceferin e designato per la sfida contro il...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “Abbiamo mostrato personalità e convinzione - ora manca l’ultimo step” : Alla vigilia del decisivo match di Champions League ad Anfield, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha allentato la pressione sulla sua squadra: “La sfida al Liverpool non è uno spartiacque, non ho bisogno di questa gara per sapere quanto è forte il Napoli. Ci dirà solo se andiamo avanti in Champions, poi metteremo la stessa intensità in tutte le competizioni in cui saremo, dal campionato alla Coppa ...

Arriva a Napoli "Ultimo Atto - senza fine - " : Gli orari degli spettacoli di venerdì 7 e sabato 8 dicembre, iniziano alle ore 21.00. Domenica 9 dicembre alle 18,30. Lo spettacolo è inserito nel programma del progetto Agorà Convergenze artistiche, ...

Napoli - sgominata la gang dei falsi carabinieri : fatale l'ultimo colpo alla Riviera di Chiaia : Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno catturato sei pregiudicati che travestiti da carabinieri hanno messo a segno una rapina ai danni di una famiglia che abita nella Riviera di Chiaia. In ...

Siria protagonista dell'ultimo giorno di Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli : ... riprendendo i racconti dello scenario mediterraneo e di questo mondo globale che ha tradito la Dichiarazione Universale a 70 anni dalla sua nascita. Il Festival presenterà poi la giuria degli ...

Champions League - i risultati di oggi (28 novembre) : vincono Barcellona e Atletico - Inter e Napoli si giocano tutto all’ultimo : Grande giornata di Champions League con ben otto partite in programma e tanti verdetti emessi in giro per l’Europa. Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e al gol di Hamsik ma dovrà fare punti sul campo del Liverpool se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale senza fare troppi calcoli visto che i Reds hanno perso in casa del PSG per 2-1 (Bernat e Neymar spaccano la partita nei primi 40 minuti, a ...

Napoli - è la notte di Mertens : a caccia dell'ultimo record : A un solo gol da Cavani, il bomber europeo del Napoli con 19 reti: Mertens è a 18. Contro la Stella Rossa può raggiungere il Matador. Dries ne ha segnati 9 in Champions e 9 in Europa League: stasera ...

Banco di Napoli - ultimo atto : fiaccolata in via Toledo per dirgli addio : La città dice mestamente addio al Banco di Napoli, uno dei più antichi istituti di credito del mondo. Non manifestazioni di piazza, non blocchi stradali per un avvenimento ormai non più scongiurabile, ...

Napoli - Hamsik presenta il suo ultimo gioiello : una Ferrari 488 : "Welcome home", Benvenuta a casa. Così Marek Hamsik accoglie, con un messaggio sul suo profilo Instagram, il suo nuovo gioiellino. Un passo indietro: era gennaio quando il capitano del Napoli, sempre ...