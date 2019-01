Monchi alla Gazzetta dello Sport | ' Faremo una grande squadra'

Monchi : 'Giuste le critiche - ma alla fine avremo ragione noi' : 'I tifosi della Roma hanno ragione. Tutti i tifosi in genere hanno ragione ma quelli della Roma hanno ancora più ragione, perché quando uno tifa una squadra come la Roma, che è una squadra grande non ...

Serie A – Roma - Monchi dalla parte dei tifosi : “hanno ragione - ecco perchè” : Monchi si schiera dalla parte dei tifosi della Roma: le parole del direttore sportivo giallorosso “Tutti i tifosi in genere hanno ragione, ma quelli della Roma ne hanno ancora di più. Perché quando si tifa una squadra così, grande non solo in Italia ma anche in Europa, bisogna vincere qualcosa“. Così il direttore sportivo giallorosso, Monchi, parlando delle contestazioni alla squadra da parte dei tifosi prima delle due vittorie ...

Monchi : «Non sono qui per vendere - credo che alla fine avremo ragione» : Il direttore sportivo del club giallorosso ha parlato della propria esperienza e del proprio modo di lavorare, dal mercato ai conti della società. L'articolo Monchi: «Non sono qui per vendere, credo che alla fine avremo ragione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monchi : 'Mercato di gennaio? Fa tante operazioni chi ha sbagliato in estate. Roma - alla fine avrò ragione io' : Anche il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport dopo Paratici e Ausilio. Queste le sue parole in vista del mercato invernale: 'Nel mio primo anno abbiamo raggiunto un risultato ottimo, adesso invece è ancora presto per sapere come finiremo, ...

Monchi : 'Voglio rimanere a lungo alla Roma. Mercato? Ho fiducia in quelli che ci sono' : Intervistato da Sky Sport e da Roma TV nel prepartita della sfida fra Roma e Viktoria Plzen di Champions League il direttore sportivo del club giallorosso, Monchi ha parlato della gara e dei singoli in cerca di riscatto. ...

Roma - mercato a gennaio obbligatorio : Van de Beek in cima alla lista di Monchi : Roma mercato – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro […] L'articolo Roma, mercato a gennaio obbligatorio: Van de Beek in cima alla lista di ...

Roma - Monchi pronto alla sfida col Real Madrid : “motivati al 100% - ma loro sono sempre favoriti” : Roma, Monchi ha parlato della gara che i giallorossi affronteranno contro il Real Madrid, decisiva per il passaggio del turno in Champions League “A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato bellissimo, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. La squadra si conosce meglio e stiamo ...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio