Inter | Marotta | Icardi? I tifosi possono stare tranquilli | vedremo settimana

Inter - in programma un faccia a faccia tra Marotta e Wanda Nara : sul tavolo il futuro di Icardi : La prossima settimana i dirigenti nerazzurri incontreranno la moglie-agente dell’attaccante argentino per discuter di rinnovo Una telenovela destinata a concludersi a breve, giusto il tempo di mettersi seduti ad un tavolo e trovare un accordo a cui entrambe le parti aspirano. Fabrizio Corradetti – LaPresse L’Inter continua a lavorare per il rinnovo di Mauro Icardi, la prossima settimana infatti andrà in scena un faccia a ...

Inter - caso Icardi : Marotta irritato multa il capitano - : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport anche Beppe Marotta sarebbe rimasto deluso dal comportamento del giocatore, che si è giustificato dicendo che il suo volo da Buenos Aires era stato ...

Inter - Marotta prepara tre grandi colpi per l'estate : tra questi c'è Barella : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra cambierà molto la rosa per fare quel salto di qualità invocato anche dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha sottolineato come il club si muoverà soltanto per grandi acquisti o per colpi in prospettiva accaparrandosi i migliori talenti emergenti in circolazione. Tra questi c'è sicuramente il centrocampista del ...

Mercato Inter - Marotta detta la linea : adesso è finita l'ora di... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del Mercato dell'Inter e spiega quella che sarà la linea sotto la gestione Marotta. 'Unduetrestella è gioco che mette d'accordo tutti, universalmente riconosciuto: non c'è bisogno di ...

Inter - fissato incontro Marotta-Icardi : nuova offerta di rinnovo : Settimana prossima si entra nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Mauro Icardi . Come scrive la Gazzetta della Sport , Beppe Marotta e l'entourage del capitano dell' Inter si siederanno a un tavolo per trattare il prolungamento: pronti 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, fino al 2023, con ingaggio ...

Inter - dalla Juve può arrivare subito un pupillo di Marotta - : È uno dei due scontenti di una squadra che nei primi quattro mesi e mezzo della stagione ha macinato punti e record, ma che proprio in virtù di quanto fatto nella prima metà dell'annata e degli ...

Calciomercato Inter - affari a costo zero : dopo Godin - Marotta punta Martial e Mangala : Come si risponde ai grandi club pieni di top player che dominano in Europa? Semplice, soffinadoglieli a fine contratto, quando il loro ciclo è terminato o vogliono sperimentare nuove realtà calcistiche. È la strategia adottata - da tempo, ormai - dai maggior club italiani che puntano a profili Inter

Inter - dalle idee ai fatti : la parola d'ordine per Marotta è 'garanzia' : dalle idee ai fatti, l'Inter ha quasi del tutto definito la trattativa per Diego Godin e la Gazzetta dello Sport spiega come Marotta proseguirà in quella che è la sua traiettoria per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. ' Prima c'erano un'idea, una strategia, chiare linee guida. Adesso ...

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : un colpo ‘Over’ ed un nuovo centrocampista : Calciomercato Inter – L’Inter e soprattutto Marotta fa sul serio in vista della prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per gennaio ma non sono previsti grossi colpi. Discorso completamente diverso invece per giugno dove i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con Godin, un difensore di grande esperienza e qualità che aumenterà sicuramente il livello della squadra. E non è di certo finito, secondo quanto ...

Zambrotta : 'Marotta? L'Inter ha preso una pedina fondamentale' : L'arrivo di Giuseppe Marotta è un grande colpo per L'Inter. Così si è espresso Gianluca Zambrotta in merito a Sky Sport : 'L'Inter ha acquistato una pedina fondamentale, un innesto che può la differenza fuori dal campo da gioco'.

Zambrotta : 'La Juve ha CR7 - ma ora l'Inter ha Marotta. Nazionale? Non direi di no' : "Alla Nazionale non direi mai di no" Zambrotta, oltre ai tanti successi nei vari club, è stato ovviamente uno dei grandi eroi di Berlino, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. E ...

Godin andrà all'Inter : una cessione già pronta - le visite e Marotta con la Juve... : ... capitano dell'Atlético Madrid e dell'Uruguay, uomo simbolo di un ciclo per i Colchoneros e difensore tra i più forti al mondo, con 33 anni da compiere tra poco più di un mese. Tutto fatto a costo ...

Inter - Marotta insiste per Milinkovic-Savic : pronta l'offerta (RUMORS) : Uno degli obiettivi principali dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo, che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico, visti i continui acciacchi fisici che hanno condizionato il rendimento di Radja Nainggolan e Matìas Vecino in questa prima parte della stagione. Difficile che siano effettuate operazioni in tal senso già a ...

Juventus e Inter : tra Paratici e Marotta è sfida sul mercato per Romero e Trincao (RUMORS) : In questo periodo la stagione calcistica è in pausa per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori si trovano a Dubai che, quest'anno, ha ospitato il Globe Soccer Awards. Coccolati dal tepore degli Emirati Arabi, i dirigenti dei vari top-club stanno lavorando per concludere qualche affare, visto che da ieri si è aperta la sessione invernale del calciomercato. Solitamente a gennaio è difficile mettere a segno dei colpi di mercato eclatanti, ...