Icardi-Higuain | i tormenti di Milano

Inter - Marotta : 'Icardi-Juve? Un sondaggio - c'era da sistemare Higuain...' : MILANO - Sondaggi, richiesta di informazioni, ma tutto qui. Nessuna trattativa. Beppe Marotta fino a qualche settimana fa era l'amministratore delegato della Juventus , adesso lo è dell' Inter e se c'...

Cassano : "Var? Una pagliacciata. Higuain triste - e su Icardi a Madrid..." : Messi che "se venisse all'Inter andrebbe venduta tutta la squadra", Ibra che "in una Serie A di scapoli e ammogliati farebbe ancora la differenza", la Var che "è diventata una pagliacciata", e, infine,...

La Top 100 di ESPN : Mandzukic meglio di Higuain e Icardi : Qualche anticipazione? Tra i primi 10 manager al mondo ci sono ben tre italiani. Mandzukic meglio di Higuain e Icardi mentre Messi si conferma più forte di Cristiano Ronaldo. Flop - rispetto allo ...

Donnarumma : 'Ho sofferto prima del rinnovo - dopo gol di Icardi non riuscivo a dormire. Su Higuain e Balotelli...' : Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è stato intervistato da Rai Sport e ha parlato sia di Nazionale che del club rossonero: SULLA TITOLARITA' IN NAZIONALE - 'Sono contento, ringrazio il mister per la fiducia, e sono molto orgoglioso di rappresentare questa ...

Sala meglio di Messi - Icardi e Higuaín : chi è l'argentino più prolifico in Europa : Originario di Progreso nella Provincia di Santa Fe, francese d'adozione e un peso specifico mai visto in carriera. Parliamo di Emiliano Sala , 28enne attaccante del Nantes dai numeri sensazionali in ...