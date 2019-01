F1 | Andretti senza mezze misure | “giusto che Arrivabene abbia pagato Leclerc? Più giusto

sportfair

(Di giovedì 10 gennaio 2019) L’ex campione di Formula 1 ha parlato di quanto avvenuto in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda In Ferrari ci ha corso nelle stagioni 1971/72, per poi farci ritorno nel 1982. Marioconosce bene dunque l’ambiente di Maranello, per questo motivo non è rimasto sorpreso dall’avvicendamento che ha coinvolto Maurizioe Mattia Binotto.photo4/LapresseIl campione del mondo del 1978 ha sottolineato a Sky Sport come è così che va all’interno della scuderia del Cavallino quando non si vince, a pagare è sempre il capo: “la scelta di sostituirenon mi sorprende tanto, in quell’ambiente c’è sempre la politica secondo cui se non vinci qualcuno deve andarsene,mo visto cosa è successo a Stefano Domenicali, la colpa si dà sempre al responsabile del team. Vediamo cosa accadrà con la coppia ...