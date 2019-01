Brexit | Ue | accordo non negoziabile

Brexit - slitta ancora il voto del Parlamento sull'accordo con l'UE : Rinviato ancora il voto della Camera Bassa sull' accordo per la Brexit , frutto delle trattative tra la Premier britannica Theresa May e l'Unione europea. Lo sostiene la Bbc che, citando fonti ...

Theresa May difende l'accordo sulla Brexit : "In gioco il cibo in tavola delle famiglie inglesi" : Theresa May in trincea: in un articolo per il Mail on Sunday avverte i parlamentari intenzionati a bocciare il suo accordo con l'Unione Europea sulla Brexit che se non sosterranno la sua intesa, la democrazia britannica potrebbe subire dei danni e allo stesso tempo molti britannici potrebbero perdere il lavoro.I suoi oppositori, scrive May, "devono realizzare che stanno facendo correre dei rischi alla nostra democrazia", e dovrebbero anche ...

Il Regno Unito ha trovato un accordo anche con Norvegia - Islanda - Svizzera e Liechtenstein per il dopo Brexit : Il Regno Unito ha trovato un accordo con Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein per proteggere i diritti dei reciproci cittadini una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein non fanno parte dell’UE ma hanno aderito

Ue : pubblicate le misure in risposta alla "Brexit" senza accordo : Secondo le opinioni pubbliche, l'Ue ha fissato le misure interessate in questo momento proprio per dimostrare al mondo la sua determinazione di dedicarsi a ridurre i rischi della Brexit senza accordo ...

Brexit - l'appello delle imprese : il Parlamento approvi accordo con l'Ue : ... ma nel loro appello sottolineano che un'uscita senza accordo sarebbe comunque disastrosa per l'economia britannica. «È chiaro che non c'è abbastanza tempo per impedire il caos in cento giorni», ...

Manovra - c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Brexit e Gilet gialli in aiuto all’Italia : Manovra, c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Accordo chiuso fra Italia e Unione europea sulla legge di Bilancio. Secondo il Mef si tratta di un “accordo tecnico” che sarà passato ora “al vaglio dei commissari”. Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale che si conservi anche nell’ultimo tratto del negoziato, tenuto conto che, al momento, ci sono state ...

Brexit - Theresa May : voto su accordo dal 14 gennaio - Sky TG24 - : La premier britannica è tornata a parlare al Parlamento dopo il vertice Ue. Ha ribadito il suo no a un secondo referendum o alla possibilità di revocare l'articolo 50 e rimanere in Unione. Corbyn ...

Brexit - May insiste : voto su accordo dopo 7 gennaio : La premier britannica Theresa May ha ribadito ai Comuni l'intenzione di non convocare subito un voto sul suo accordo per la Brexit . "Torneremo a discuterne il 7 gennaio e lo voteremo la settimana ...

Il voto sull’accordo su Brexit si terrà nella terza settimana di gennaio : La prima ministra britannica Theresa May ha fatto sapere ai parlamentari britannici che il voto su Brexit si terrà all’inizio nella terza settimana di gennaio. Il parlamento deve ancora approvare l’accordo trovato tra Regno Unito e Unione Europea in vista

Brexit - Theresa May ora contro la Ue minaccia di mandare all’aria l’accordo : La richiesta di aiuto, i toni concilianti, i sorrisi d’intesa sono durati poche ore. Non hanno funzionato. La premier britannica Theresa May è così passata alle minacce, anzi alla più...

Brexit - bozza Ue : "Pronti a rassicurare May ma accordo non cambia" - : Per l'Unione europea "l'intesa non si tocca" e "il backstop è solo una clausola di garanzia", che entrerebbe in vigore solo temporaneamente

Brexit : May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel : Nessuna apertura : Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel nel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit . Un ...