ASUS annuncia le nuove schede grafiche GeForce RTX 2060 ROG Strix | ASUS Dual e Turbo

eurogamer

: Annunciate le nuove schede grafiche GeForce RTX 2060 ROG Strix, ASUS Dual e Turbo di #ASUS - Eurogamer_it : Annunciate le nuove schede grafiche GeForce RTX 2060 ROG Strix, ASUS Dual e Turbo di #ASUS - fivendra : CES 2019, ASUS annuncia i nuovi VivoBook - gadgetblogit : CES 2019, ASUS annuncia i nuovi VivoBook -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)hato leRepublic of Gamers (ROG)basate su la nuova GPU NVIDIARTX, memoria GDDR6 ad alta velocità e funzionalità di ray tracing in tempo reale. Ogni modello si indirizza verso specifiche configurazioni o build, con prestazioni, settaggi e tecnologia di raffreddamento ottimizzati per far emergere il meglio dell'architettura Turing™ e offrire prestazioni eccezionali sui più recenti videogiochi anche con le impostazionipiù spinte.ROGRTXLa ROGRTXè stata progettata per i sistemi più evoluti, con caratteristiche che rivelano significative possibilità di overclocking. Il sistema d'illuminazione Aura Sync RGB offre una personalizzazione pressoché illimitata, impreziosendo sia la scocca protettiva superiore che il backplate metallico. Tre ventole ...