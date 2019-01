Blastingnews

: Un enzima potrebbe essere un nuovo biomarcatore del cancro colon-retto - PinoGiannini : Un enzima potrebbe essere un nuovo biomarcatore del cancro colon-retto -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) E’ la beta-1,4-galactosiltransferasi-V (beta-1,4-GalT-V), una proteinatica chesfruttata per arrivare ad una diagnosi precoce delal. Ma anche per preparare degli anticorpi anti-beta-1,4-GalT-V risultati efficaci nelle prove di laboratorio nel bloccare la proliferazione delle cellule tumorali.Unchiave Finora poco si conosceva sull’attività oncogenica della beta-1,4-galactosiltransferasi-V (beta-1,4-GalT-V), unpresente in misura rilevante nelle cellule tumorali del. Ora i ricercatori di Baltimora, negli Stati Uniti, attraverso tecniche quantitative di RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction), immunoistochimica e saggi ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), sono riusciti a quantificare la presenza nelle cellule sia dell’tal quale che di un suo prodotto, la lactosilceramide.Entrambi, ...