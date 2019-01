Terrorismo | ' Rischio esercito kamikaze sui barconi' | parole choc pentito Adnkronos 2

Terrorismo : 'Rischio esercito kamikaze sui barconi' - parole choc pentito/ Adnkronos (3) : (Adnkronos) - 'L'inchiesta che all'alba di oggi ha portato al fermo di 15 persone ha "consentito di acquisire diretto riscontro delle attività delittuose perpetrate, in particolare permettendo di rintracciare, fermare e identificare alcuni gruppi di clandestini trasportati via mare in territorio tra