Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie | Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio

Android 9 Pie presto su Nokia 8 Sirocco - ma su Nokia 8 non è del tutto “completo” : Nokia 8 Sirocco sarà il prossimo smartphone del marchio a ricevere Android 9 Pie, ma nel frattempo qualche utente non sembra molto soddisfatto della versione rilasciata ieri su Nokia 8. L'articolo Android 9 Pie presto su Nokia 8 Sirocco , ma su Nokia 8 non è del tutto “completo” proviene da tutto Android .

I Nokia 3 - 6.1 Plus - 8 e 8 Sirocco ricevono l’aggiornamento di sicurezza di novembre : HMD Global ha dato il via al rilascio di alcuni piccoli update di sicurezza per diversi modelli della sua attuale gamma di smartphone Nokia L'articolo I Nokia 3, 6.1 Plus, 8 e 8 Sirocco ricevono l’aggiornamento di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.