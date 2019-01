Migranti | Matteo Salvini replica a Conte | “Altro che prenderli con aerei | li rimandiamo a

Sea Watch - Conte contraddice Matteo Salvini : “No a sbarco? Prenderò i Migranti con l’aereo” : Il premier Giuseppe Conte Contesta pubblicamente il ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha negato ancora una volta l'accoglienza ai 49 migranti salvati dalle ong Sea Watch e Sea Eye, che si trovano da giorni in acque territoriali maltesi. "Vorrà dire che non li faremo sbarcare, li Prenderò con l'aereo e li riporterò".Continua a leggere

Sondaggio Mannheimer - quanti voti portano i sindaci pro-Migranti a Matteo Salvini : Lo scontro tra i sindaci ribelli al decreto sicurezza e Matteo Salvini, che quel decreto lo ha voluto a tutti i costi, porta con sé una grande incognita in chiave elettorale, in una fase storica per il governo delicatissima, visto che la campagna elettorale per le elezioni europee sta per entrare ne

Giuseppe Conte - il retroscena su Migranti e Sea Watch : "Non solo donne e bambini" - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per risolvere la questione dei 49 migranti bloccati da 17 giorni nelle acque di Malta sulla nave della O

Giuseppe Conte - il retroscena su Migranti e Sea Watch : 'Non solo donne e bambini' - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio . Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per ...

Luigi Di Maio - altro che Migranti : il ricatto grillino a Matteo Salvini - cosa interessa davvero al M5s : Una decina di migranti in cambio di 35 parlamentari. A Luigi Di Maio lo scambio conviene eccome: la posizione sulla Sea Watch, con l'apertura all'accoglienza in Italia delle donne e bambini presenti tra i 49 africani imbarcati sulla nave Ong bloccata nelle acque di Malta da 16 giorni, nasconde una c

Luigi Di Maio subalterno a Matteo Salvini sui Migranti : "Ma non gli ho sentito dire no a donne e bambini" : Se i migranti della Sea Watch sono ancora in mare, la colpa non è dell'Italia, ma di Malta e dell'Europa. Perché "abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa 10 persone - afferma Luigi Di Maio al Corriere della Sera - Si tratta di donne e bambini e sia Malta sia Sea Watch fanno ostruzionismo, non permettendo lo sbarco e tenendoli a bordo". C'è però anche un certo Matteo Salvini che non vuole farli ...

Matteo Salvini ai 5 stelle e alla Chiesa : "Parlate pure - tanto sui Migranti decido io" : Parlate pure, tanto a decidere sono io. Il messaggio di Matteo Salvini, senza troppi giri di parole, arriva forte e chiaro a quanti in queste ore stanno cercando di trovare una soluzione "italiana" anche parziale alla lunga permanenza nel mar Mediterraneo delle navi Sea Watch e Sea Eye, con a bordo 49 migranti. Il vice premier leghista, intervistato dal Messaggero, non si fa intenerire dai 5 stelle che propongono l'accoglienza per donne e ...

Migranti. Grillini contro Matteo Salvini : “Non possiamo abbandonare donne e bambini” : Dopo la regalia elettorale chiamata reddito di cittadinanza, i Grillini vogliono fare campagna elettorale sempre a spese degli italiani. Si

Migranti - Matteo Salvini replica a Roberto Saviano : “Non capisce quello che legge” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, replica allo scrittore Roberto Saviano e al suo appello di aprire i porti ai 49 Migranti da giorni in mare: “Le polemiche di sindaci o di pseudo scrittori che non capiscono quello che leggono non mi toccano, perché sono impegnato a lavorare e passo il mio tempo a lavorare e non a polemizzare”.Continua a leggere

Migranti - la lettera di Matteo Orfini a Giuseppe Conte : “Apri i porti - sei tu che devi decidere” : Il presidente del Pd, Matteo Orfini, invia una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invitandolo ad aprire i porti italiani e accogliere le due navi Sea Watch e Sea Eye, con a bordo i 49 Migranti soccorsi in mare negli scorsi giorni: "Le chiedo di aprire i porti, se sceglierà di mantenerli chiusi, lei sarà artefice di una barbarie".Continua a leggere

Sbarcati in Spagna i 311 Migranti di Open Arms. Matteo Salvini : “Missione compiuta” : Sono Sbarcati in Spagna questa mattina i 311 migranti della Opern Arms, dopo avere viaggiato per oltre 2mila km. Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così: "Appena approdata in Spagna la nave Ong Open Arms, con 310 immigrati clandestini a bordo. Missione compiuta! #portichiusi".Continua a leggere

Enzo Moavero - affondo contro Matteo Salvini : 'Non dobbiamo essere ottusamente chiusi ai Migranti economici' : Definiamolo 'ondivago', il ministro degli Esteri Enzo Moavero . Come i colleghi Savona e Tria , guarda caso tutti tecnici, passa da dichiarazioni in linea , se non addirittura più oltranziste, con ...

Preservativi gratis ai Migranti : Matteo Salvini frena i grillini : Dare Preservativi gratis ai migranti, in particolare “ai beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il

Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini per diffamazione - ha detto “clandestini africani” invece di “Migranti” : Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini (Repubblica) – diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro simbolo dell’accoglienza ai migranti, ha presentato una querela contro Matteo Salvini. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Nella querela, annunciata a inzio settembre e depositata alcuni giorni fa, vengono contestati al ministro degli Interni due commenti ...