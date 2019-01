Mef | Tria questo mese a Mosca | Bruxelles | Davos | Washington e Ny

Mef : Tria in viaggio a Mosca - Bruxelles - Davos - Washington e New York : Roma, 09 gen 18:34 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sarà impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno... , Com,

LA FATTURA ELETTRONICA E' UN DISASTRO. SE TRIA ED IL Mef NON RIESCONO A RISOLVERE IL PROBLEMA POSSO ANCHE ANDARSENE. PADOAN DOVREBBE PAGARE ... : Sarebbe utile conoscere la Testa d'Uovo che ha ideato il sistema, ANCHE che conosciamo il nome di chi ha voluto questa demenzialità che non ha pari nel mondo: l'ex Ministro Pier Carlo PADOAN, che ...

Mef - si è dimesso Roberto Garofoli - capo di gabinetto di Tria : Roma, 19 dic., askanews, - Roberto Garofoli si è dimesso dal suo incarico di capo di gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ricopriva dal febbraio 2013 quando venne chiamato dall'allora ministro Padoan. Garofoli torna al Consiglio di Stato dove è presidente di sezione. A quanto si apprende, il ...

Si dimette il capo di gabinetto del Mef - Roberto Garofoli - Tria 'dispiaciuto' : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria sulle dimissioni del suo capo di gabinetto, Roberto Garofoli. Tria ha assicurato che non si è trattato della conseguenza delle critiche rivolte ai tecnici ...

Manovra - fonti Mef : “Clima positivo dopo incontri di Tria con Moscovici e Dombrovskis” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della Manovra al voto in aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - Di Maio : "Tria resta al Mef. Eviteremo procedura infrazione" - : Il vicepremier smentisce le dimissioni del ministro e aggiunge: "Con Bruxelles eccellente mediazione di Conte". Annunciate novità sul costo del lavoro tra cui "un ulteriore incentivo alle imprese che ...

Di Maio : 'Tria sta facendo un grande lavoro - resta al Mef' : Luigi Di Maio tranquillizza sulle voce di un possibile passo indietro del ministro dell'Economia che ieri sera non ha partecipato al vertice con Conte, Salvini e Di Maio sulla manovra. Il vicepremier ...

Tria - Mef - : il tasso di crescita non si negozia : "Il tasso di crescita non si negozia": il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. Le previsioni ...

I 5 stelle avvertono Tria sulle nomine al Mef : "Ponderi con attenzione le sue scelte" : Dopo i diversi attriti ex post avuti con il Tesoro, come quelli riguardanti il capo di Gabinetto del Mef Roberto Garofoli, stavolta i pentastellati giocano d'anticipo: "sulle Imminenti nomine di alto livello al ministero dell'economia facciamo nostre le preoccupazioni dei dirigenti sindacali della Uilpa - si legge in una nota dei parlamentari 5 stelle della commissione bilancio della Camera - Invitiamo il ministro a ponderare con attenzione la ...