Cultura | dalla fisica all’astronomia passando per la matematica | a Reggio Calabria

meteoweb.eu

: La pace fiscale? L’ennesimo provvedimento figlio di una cultura assistenzialista e lontana dalla crescita. Utile so… - Linkiesta : La pace fiscale? L’ennesimo provvedimento figlio di una cultura assistenzialista e lontana dalla crescita. Utile so… - RaiRadio2 : Visite guidate speciali, se a spiegare sono i #GattiSpiazzati, esodati, disoccupati e disorientati dalla vita, che… - Linkiesta : Il vero vaccino per gli italiani? La cultura. -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) La Città Metropolitana diin prima linea con un progetto dal grande valorele, dedicato agli studenti delle scuole superiori. Si tratta del premio Cosmos, ideato dal fisico Gianfranco Bertone e promosso dal Miur eSocietà Astronomica Italiana, che quest’anno in via sperimentale vedrà protagonisti gli studenti come membri di giuria di opere scientifiche.Il progetto è stato presentato proprio alo scorso mese di giugno e prevede che gli studenti italiani siano protagonisti della valutazione e della divulgazione delle opere di argomento scientifico prodotte in Italia nell’ultimo anno.Si passa dunque alla fase operativa, con l’apertura delle iscrizioni per le scuole di secondo grado di tutto il territorio nazionale. Realizzato con il supporto di Fondazione Bracco e del Planetario Pythagoras Città Metropolitana di, il ...