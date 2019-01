Claudio Baglioni polemico sui migranti | «Siamo alla farsa» Salvini replica | «Canta che

Sanremo 2018 : alla conduzione Claudio Bisio e Virginia Raffaele con Baglioni - le serate : ©_ANGELO_TRANI A trasportarci in questo mondo ci sarà Rocco Papaleo che insieme a una band musicale accoglierà gli artisti protagonisti del Festival giocando con loro, intervistandoli e ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Sul tema migranti siamo alla farsa”. E Salvini risponde : “Canta che ti passa” : La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo è diventata anche un’occasione per entrare nel dibattito sull’attualità politica. E il “dittatore artistico” Claudio Baglioni (così era stato ribattezzato nel corso della scorsa edizione), non si è sottratto alle domande sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di ...

Claudio Baglioni dà il primo la al suo Sanremo bis. Sul palco del teatro Ariston, dal 5 al 9 febbraio, con il direttore artistico - quest'anno auto

Claudio Baglioni sull’esclusione di Pierdavide Carone e Dear Jack : “Errare è umano” - Caramelle sarà a Sanremo 2019? : Claudio Baglioni parla per la prima volta dell'esclusione di Caramelle. Al Festival di Sanremo 2019 era stato presentato un brano firmato da Pierdavide Carone e interpretato insieme ai Dear Jack, Caramelle, escluso dalla competizione. 22 i posti dei Campioni, sia quali si sono aggiunti i 2 di Sanremo Giovani e, tra le tante proposte ricevute, la commissione artistica ha bocciato anche Caramelle, un pezzo che sta facendo parlare molto di sé, ...

Claudio Baglioni : "Sui migranti siamo alla farsa. Governo non all'altezza" : "siamo un po' alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io". Lo ha detto Claudio Baglioni durante la presentazione del festival di Sanremo."Credo che le misure che sono state messe in campo dal Governo non siano all'altezza. Non lo sono state neanche quelle precedenti ma ora il problema è più grande. Tutti guardano ...

Sanremo 2019 - polemiche sul presunto conflitto d’interessi di Claudio Baglioni : Non c’è Sanremo senza polemiche. Anche la prossima edizione del festival, che si terrà dal 5 al 9 febbraio, sembra non essere immune da controversie, come da tradizione. Proprio a poche ore dall’annuncio che saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele i personaggi che, insieme a Claudio Baglioni, condurranno le cinque serate della rassegna musicale, si infiamma la discussione sui presunti conflitti d’interesse che, mai come quest’anno, sembrano ...

Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona presto in DVD : dettagli e data d’uscita : Il concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona sarà presto disponibile in DVD a partire dal 15 gennaio con il prossimo numero di Sorrisi e Canzoni Tv. Il monumentale live dell'artista romano va quindi ad anticipare il Festival di Sanremo, attraverso il quale transiterà gran parte della musica del 2019 che Michele Monina ha analizzato per OM in questo articolo. Lo spettacolo ha anticipato il lungo tour indoor che l'artista ha pensato ...