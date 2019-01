Ambiente | i buoni propositi degli italiani per il 2019 | riciclare | acquistare prodotti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi il terzo pacchetto di risultati dell’indagine della BEI sul clima, un sondaggio che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. Questa terza ondata di risultati è incentrata sugli impegni dei cittadini per ile sulla percezione, da partestessi, non solo delle misure adottate dai rispettivi governi e dalle istituzioni pubbliche internazionali per contrastare i cambiamenti climatici, ma anche dei livelli di responsabilità nell’ambito di tale lotta.Secondo l’indagine della BEI sul clima, il 71%è propenso anei prossimi dodici mesi. Tra iin ambito climatico il riciclaggio è il più popolare. Il ...