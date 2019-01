L' Unione europea sanziona l' Iran | non accadeva dal 2015

Fincantieri - scatta un’indagine dell’Unione europea sull’acquisizione di Stx in Francia| : Secondo la Commissione l’operazione rischia di nuocere «in misura significativa alla concorrenza» a livello europeo e mondiale

L’Unione europea ha imposto sanzioni all’Iran - le prime dal 2015 : Come ritorsione per due attentati sventati in Europa lo scorso anno e diretti contro gli oppositori del regime iraniano

L’Unione europea ha imposto sanzioni all’Iran : Sono le prime dalla firma dell'accordo sul nucleare, nel 2015: sono state decise come ritorsione per due attentati sventati in Europa lo scorso anno

Gli Stati Uniti hanno ridotto lo status diplomatico dell’Unione Europea : Gli Stati Uniti hanno ridotto lo status diplomatico dell’Unione Europea, abbassandolo da quello riservato gli Stati a quello di un’organizzazione internazionale. La decisione non è stata ufficialmente comunicata ai diplomatici dell’Unione, che hanno chiesto spiegazioni al dipartimento di Stato. Il

Unione europea chiede nuove elezioni presidenziali in Venezuela - : Maduro ha vinto le elezioni a maggio, ma molti paesi in tutto il mondo non hanno riconosciuto la sua vittoria. Il nuovo mandato presidenziale Maduro inizia il 10 gennaio fino al 2025.

Giuseppe Conte - retroscena clamoroso : "Pressioni dall'Unione europea sulla Sea Watch - e lui..." : Lo zampino di Giuseppe Conte sulla Sea Watch e l'uscita di Luigi Di Maio? Il premier era uscito allo scoperto, Giuseppe Conte, già con l'intervista al settimanale tedesco Die Zeit, in cui confessava la stima per la cancelliera Angela Merkel e gli ottimi rapporti con il Commissario Ue Jean-Claude Jun

Giuseppe Conte - retroscena clamoroso : 'Pressioni dall'Unione europea sulla Sea Watch - e lui...' : Lo zampino di Giuseppe Conte sulla Sea Watch e l'uscita di Luigi Di Maio ? Il premier era uscito allo scoperto, Giuseppe Conte , già con l'intervista al settimanale tedesco Die Zeit , in cui ...

Junker accusa i paesi dell'Unione europea di "sfacciata ipocrisia" - : I capi degli stati dell'Unione Europea si stanno dimostrando ipocriti nel rafforzare la protezione delle frontiere esterne. Lo ha dichiarato il capo della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, in ...

Juncker : l'Unione europea non crollerà : 6.30 "L'Europa non crollerà". Parola del presidente della Commissione europea, Juncker, in un'intervista al "Welt am Sonntag". "Non c'è nessuna ragione di disperare dell'Europa, anche se è vero che è legittimo preoccuparsi", afferma parlando delle prossime elezioni europee, delle forze populiste e della fine del suo mandato. Juncker chiede ai partiti tradizionali di non seguire i populisti. Occorre invece moastrare "che sanno fare solo del ...

L’Unione europea finanzia le ricetrasmittenti più sicure che sfruttano le banda larga 4G : Quante volte, da bambini, giocando ai poliziotti, abbiamo fatto finta di comunicare tramite i walkie-talkie? Eppure, le ricetrasmittenti non sono un giocattolo, ma un importante strumento per tutti i servizi di emergenza e pronto intervento. Vengono usate anche in ambito civile, ad esempio dagli operatori dei magazzini, o in quello militare, come nel caso del personale di terra dell’aviazione. I messaggi vocali istantanei sono cruciali in ...

Come cambierà l'Unione europea dopo la Brexit : Una strategia avente l'intento di slegare il Regno Unito dai vincoli europei per riposizionare l'economia britannica in maniera autonoma nei rapporti con la Cina e il mondo arabo. In quest'ottica ...

SENZA L'Unione europea VIVREMO TUTTI MEGLIO - : Questa politica aggressiva , e non difensiva, , sostenuta da una propaganda anti-russa vergognosa, ci ha portato in più d'una occasione sull'orlo del baratro di una guerra devastante , Ossezia 2008, ...

Unione europea : un accordo per ridurre la plastica monouso : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Iva - aumento-killer come garanzia con l'Unione europea : per dare soldi ai fannulloni massacrano l'Italia : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al ministro dell' Economia, Giovanni Tria. Conte si è affrettato ...