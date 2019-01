CES 2019 | presentato a Las Vegas lo Chaffeur per guida autonoma secondo Toyota GALLERY

CES 2019 - tutte le novità Garmin : Garmin , leader nel settore dei dispositivi di navigazione GPS per auto , ha scelto l'importante vetrina del CES di Las Vegas 2019 , la più grande fiera al mondo dedicata all'elettronica, per presentare le sue tecnologiche novità dedicate al settore automotive. Tra i protagonisti del Consumer Electronics Show 2019 troviamo infatti la nuova serie di ...

AirSelfie svela al CES 2019 tre nuovi droni tascabili pronti per quest’anno : AirSelfie è nota per la creazione di droni tascabili a mani libere e facili da usare per scattare fotografie e registrare video HD. L'azienda ha appena annunciato al CES 2019 tre nuovi droni che invaderanno il mercato quest'anno: AIR 100, AIR Zen e AIR Duo. L'articolo AirSelfie svela al CES 2019 tre nuovi droni tascabili pronti per quest’anno proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia cuffie - dispositivi con Android Auto e speaker al CES 2019 : Non ci sono solo smart TV nel CES 2019 di Sony, ma anche numerose novità in campo audio, con speaker, cuffie e impianti audio per la macchina. L'articolo Sony annuncia cuffie, dispositivi con Android Auto e speaker al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

CES 2019 : LG svela il primo tv OLED arrotolabile al mondo [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

CES 2019 - Royole svela il primo smartphone pieghevole in commercio : 08/01/2019 Scienza e tecnologia FlexPai è il primo smartphone pieghevole al mondo, una combinazione di telefono cellulare e tablet smartphone e tablet in un unico device. Nel corso della conferenza stampa al ...

CES 2019 : ASUS presenta la sua nuova line up di prodotti gaming e lifestyle : ASUS ha presentato oggi al CES 2019 di Las Vegas la nuova gamma di prodotti lifestyle dedicata a professionisti, studenti, utenti di tutti i giorni e gamer.I prodotti in esposizione includono StudioBook S (W700), una workstation portatile con un sottile e ampio display da 15" equipaggiato con la scheda grafica NVIDIA Quadro, il primo di una nuova serie di laptop estremamente potenti progettati per i professionisti della creatività. ZenBook S13 ...

Jabra porta al CES 2019 tutto il suo know-how nel settore audio : ... e con queste nuove integrazioni Jabra dimostra il suo impegno nell'esplorare soluzioni pionieristiche in Cina e nel rendere l'esperienza VA uguale in tutto il mondo. Prezzo e disponibilità Per ...

CES 2019 : presentato Weart - l’anello Made in Italy che riproduce il tatto a distanza : Un anello che trasmette la sensazione del tatto da una persona all’altra, anche a distanza, o la ricrea – associata a un film, a una musica, a un videogioco o alla realtà virtuale o aumentata – amplificando così le percezioni sensoriali. Si chiama Weart (Wearable Robotic Technology) la soluzione indossabile presentata oggi al CES di Las Vegas, la maggiore fiera mondiale dedicata alla tecnologia e all’innovazione. Weart può far percepire a chi lo ...

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

CES 2019 - schermi Samsung con tecnologia modulare Micro LED : Las Vegas, 8 gen., askanews, - Samsung ha presentato le innovazioni nella tecnologia di visualizzazione modulare Micro LED, durante l'annuale First Look Event al CES 2019, la fiera della tecnologia in ...

Samsung aggiorna i suoi frigoriferi intelligenti Family Hub al CES 2019 : La linea di frigoriferi intelligenti di Samsung si aggiorna. Al CES 2019 l'annuncio di nuove funzionalità, una revisione estetica dell'interfaccia e una migliore integrazione con l'assistente virtuale Bixby per la serie dei Samsung Family Hub. L'articolo Samsung aggiorna i suoi frigoriferi intelligenti Family Hub al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.