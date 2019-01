Bologna | si aspetta la Juve e Spinazzola Pensiero Tonelli

Inzaghi : “la classifica del Bologna in linea con le aspettative” : “Sono dispiaciuto per i miei ragazzi. Giocando così non avremmo meritato di perdere ma evidentemente dobbiamo crescere. Le prestazioni comunque ci fanno ben sperare, la classifica è in linea con le aspettative, dato che a oggi saremmo salvi”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi, all’indomani del ko in casa con l’Atalanta. “Speriamo da domenica contro il Chievo di ricominciare a far ...