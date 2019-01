Aggressione fascista a L' Espresso | Damilano a Salvini | ' Frasi di circostanza non bastano'

Aggressione fascista a giornalisti - Salvini : 'In galera chi mena' : "Chi mena le mani deve andare in galera ": lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l' Aggressione fascista avvenuta nei confronti di un giornalista e di un fotografo de L'...

La denuncia dell'Espresso : " Aggressione fascista ai nostri giornalisti". Salvini : in galera chi mena : Sul suo sito on line l'Espresso denuncia oggi un'aggressione fascista ai danni di un giornalista e un fotografo durante la commemorazione al cimitero di Roma del Verano delle vittime di Acca Larentia. ...

CasaPound Bari - Aggressione a corteo antifascista. Il gip : “Spedizione punitiva premeditata. Militanti da tutta la Puglia” : “Andatevene, qua comandiamo noi”. Ha uno sfollagente in mano lo squadrista e con lui i suoi amici sono tutti armati: hanno manganelli, guanti da motociclista con rinforzi alle nocche e catene. È il 21 settembre, per le vie di Bari sfila una manifestazione antifascista. Contemporaneamente, però, sono stati chiamati a raccolta da tutta la Puglia i neofascisti che rispondono all’appello e affollano la sede di CasaPound in via Eritrea, nel quartiere ...